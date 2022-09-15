В магазине «Москва» состоялась презентация сборника рассказов Елены Безсудовой «Всё хорошо, мам»

25 августа во флагманском книжном магазине страны «Москва» прошла презентация сборника рассказов Елены Безсудовой «Всё хорошо, мам».

Это современная искренняя проза о любви и нелюбви. О поколении 1990-х, последнем поколении авантюристов. О том, как сложно найти любовь в маркетинговых иллюзиях, социальных сетях и собственной семье, но иной порой просто нет. Каждый рассказ – фрагмент жизни самой обычной токсичной семьи. Родители, жены, мужья и дети, готовые испортить жизнь кому угодно, но отречься от них невозможно, потому что жизнь сложнее популярной психологии.

В ходе мероприятия участники встречили обсудили вопросы о сборнике, атофикшне как актуальном направление современной литературы и о любви авторов к 90-м. Специальным гостем мероприятия стал писатель Андрей Геласимов.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.