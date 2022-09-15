ВДНХ приглашает на фестиваль «Чусок-2022»

Московский ежегодный фестиваль корейской культуры и дружбы народов «Чусок-2022» пройдет на ВДНХ 17 и 18 сентября. Гостей ждут музыкальная программа, модный показ, выставки, мастер-классы для детей и взрослых, кулинарное шоу с дегустацией, ярмарка, а также корейские народные игры и боевые искусства. Участие в мероприятии бесплатное.

Главная выставка страны исторически объединяет культуры многих народов России и мира. Ежегодно здесь проходят разные национальные фестивали и выставки. Этой осенью впервые состоится корейский фестиваль «Чусок», в программе: концерты, экспозиции, ярмарка, спортивные соревнования, народные игры и мастер-классы. В официальной части планируется стратегическая сессия «Туристические направления России, стран СНГ и БРИКС+» с участием представителей национальных турагентств и медийных спикеров. Узнать обо всех мероприятиях можно на сайте ВДНХ.

Корейская кухня, мода и песни Виктора Цоя

Концертная часть пройдет 17 и 18 сентября на Главной аллее у фонтана «Дружба народов». В первый день в 12:00 на сцене состоится торжественное открытие фестиваля с участием представителей Правительства Москвы, руководства ВДНХ и официальных делегаций разных стран. После церемонии гостей ждет выступление корейских барабанщиков «Сомуль», национальных творческих коллективов, современной корейской эстрадной музыки, а также победителей ежегодного всероссийского межнационального песенного конкурса «Поем на родном и государственном».

В 16:00 Центр развития Хапкидо (КХФ) России по корейскому боевому искусству Хапкидо и Хайдонг Кумдо проведет мастер-классы и показательные выступления. В 14:00 зрители увидят на основной сцене дефиле в национальных корейских костюмах и в 17:00 модный показ коллекции одежды от известного российского дизайнера Ланы Тян. В финале программы в 20:00 с главной сцены прозвучат легендарные песни Виктора Цоя в исполнении современных музыкантов.

Художественные выставки и ярмарка народного творчества

Основные выставки фестиваля будут работать оба дня в павильоне №11 Выставочно-торгового центра Республики Казахстан. С 11:00 до 20:00 посетители смогут оценить красоту корейского фарфора, а также фарфора известных российских мануфактур до 1917 года. Коллекцию сервизов дополнит собрание корейских старинных гравюр XIX века, авторских сувениров и медалей. Также здесь откроется выставка «Art.Соцреализм. Страна. Художники. Время» с картинами заслуженных художников-реалистов 20 века. Известный российский художник-импрессионист Бато Дугаржапов представит свои работы и проведет мастер-класс 17 сентября с 14:00 до 18:00.

Мультимедийная часть экспозиции расскажет о национальных праздниках урожая разных стран, достижениях российского рисоводства, раскроет красоту корейских пейзажей. Посетители увидят тематическую литературу, а также десятки вышедших в России документальных, исторических и художественных книг, журналов и газет. У желающих будет возможность познакомиться с наиболее ценными изданиями, пообщаться с журналистами, авторами, героями книг и газетных публикаций — деятелями науки, культуры, образования, спорта, бизнеса и других областей.

Рядом с павильоном №11 все дни фестиваля с 11:00 до 20:00 пройдет выставка-ярмарка «Дружба народов», на которой можно купить товары народного творчества.

Мастер-классы, активный отдых и корейская кухня

Насыщенная программа ждет маленьких гостей праздника, а также всех любителей ярких эмоций и активного отдыха. С 14:00 до 18:00 в субботу и с 12:00 до 16:00 в воскресенье в павильоне №11 пройдут мастер-классы для детей и взрослых по корейскому гофра-искусству «К-пепер», оригами Ханбок, корейской каллиграфии, аквагриму с традиционными узорами и застольному этикету. В первый день их дополнит мастер-класс бумажного корейского гофр искусства «К-пепер» от Татьяны Горбачёвой, а в фотозоне с 11:00 до 20:00 в субботу гости смогут сделать фотографию в национальном корейском костюме «Ханбок».

На площадке Фестиваля риса им. Н.В. Кима между фуд-кортом и павильоном №64 17 сентября с 11:00 до 18:00 гости попробуют несколько видов плова, приготовленного под руководством бренд-шефа фестиваля Алишера Халилова — почетного члена Ассоциации поваров Узбекистана, автора кулинарных проектов, известного фуд-блогера. Будет показана церемония приготовления корейского ударного рисового хлеба — чартоги, из клейкого сорта риса, с последующей дегустацией.

Также оба дня с 11:00 до 20:00 около павильона №11 будет организован фуд-корт, где гости смогут познакомиться и приобрести разнообразные блюда не только корейской кухни, но и других национальностей.

Кроме того, 17 и 18 сентября с 11:00 до 20:00 будут проходить полуфинальные и финальные игры Первого турнира по снукеру «Чусок-22» в трех возрастных категориях с участием лучших игроков России.

Московский ежегодный фестиваль корейской культуры и дружбы народов «Чусок» проводится с 2016 года при поддержке Департамента национальной политики и региональных связей Правительства Москвы и корейских общественных организации. Фестиваль обеспечивает преемственность культурных и национальных ценностей между поколениями, укрепляет международные контакты, духовно обогащает участников и способствует плодотворному сотрудничеству между Россией и Кореей.

Фото — Оргкомитет фестиваля «Чусок-2022»

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