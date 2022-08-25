В мастер-классах Ильдара Абдразакова примут участие 34 вокалиста из России, Италии и Республики Эквадор

9, 14 и 17 сентября Ильдар Абдразаков проведет мастер-классы для молодых вокалистов во Владивостоке, Ханты-Мансийске и Красноярске в рамках V юбилейного Международного музыкального фестиваля. За три дня в занятиях примут участие 34 вокалиста из Италии, Республики Эквадор и разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Ханты-Мансийска, Красноярска, Хабаровска, Тюмени, Ростова-на-Дону, Белгорода, Ульяновска, а также из Красноярского края и Удмуртской Республики.

Отбор участников Ильдар Абдразаков проводил на основе присланных видео-заявок. Он оценил высокий уровень подготовки молодых артистов и отметил, что выбор оказался непростым. «В этом году было столько интересных заявок, что мне пришлось проводить две волны отбора. Из таких дальних регионов начинающим артистам бывает сложнее прилететь в Москву, где подобные образовательные программы проводятся чаще. В этом году мы решили сами привезти туда наш фестиваль и провести мастер-классы», – отметил художественный руководитель #AbdrazakovFest. Также в мастер-классах впервые примут участие певицы, которые заявлены среди солистов концертных программ Фестиваля – Анастасия Сагайдак и Юлия Шаварина.

Мастер-классы пройдут на сцене Приморской краевой филармонии (Владивосток, 9 сентября, 16:00), КТЦ «Югра-Классик» (Ханты-Мансийск, 14 сентября, 12:00) и Красноярской краевой филармонии (Красноярск, 17 сентября, 12:00).

Напомним, в 2022 году в маршрут юбилейного V Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова включено 7 российских городов. География этого сезона станет рекордной для проекта и пройдет через всю страну. После торжественного открытия 2 сентября в Москве в Большом зале консерватории, Фестиваль впервые побывает во Владивостоке (9 сентября), Сургуте (12 сентября), Ханты-Мансийске (14-15 сентября), Красноярске (17 сентября) и Норильске (19 сентября), а завершится на родине Ильдара Абдразакова – в Уфе – концертным исполнением оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов».

Фото — Дарья ПОПОВА © Фонд поддержки молодых талантов и развития международных культурных связей Ильдара Абдразакова

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