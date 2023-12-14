В Минске завершился Международный фестиваль «Детский Петербург»

Мастер-класс по монотипии
XIV Международный фестиваль «Детский Петербург» проходил в Минске с 7 по 10 декабря 2023 года.
Программа фестиваля в 2023 году получилась насыщенной и разнообразной. Зрителям и профессиональному сообществу были представлены ключевые проекты Северной столицы в сферах культурного развития и эстетического воспитания детей: спектакли, концерты, выставки, круглые столы, мастер-классы, а именно:
- Гала-концерт классической музыки с участием фортепианного дуэта «ПетРо Дуэт» и молодых музыкантов.
- Выставка «Юные художники о Петре Великом» (лучшие работы — финалисты конкурсных программ Санкт-Петербурга по изобразительному искусству).
- Мастер-класс от Санкт-Петербургской детской центральной библиотеки им. А.С. Пушкина по изготовлению зинов для детей 9–11 лет «Лента времени».
- Круглый стол «Современная детская литература».
- Презентация книг современных русских (петербургских) и белорусских детских писателей «Волшебный мир детской литературы».
- Спектакль «Вафельное сердце», Театральный проект 27.
- Открытая встреча «Роль искусства в образовании детей».
- Мастер-класс по монотипии от Музея истории религии «Космос. Моя Планета».
- Интерактивная выставка кукол-марионеток «Герои театра КУКФО» театра «Кукольный формат».
- Спектакль «Птифуры. Бабушки», театр «Кукольный формат».
XIV Международный фестиваль «Детский Петербург» был реализован продюсерской компанией «НЕВА-АРТ» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Минского городского исполнительного комитета.
Сцена из спектакля «Птифуры. Бабушки», театр «Кукольный формат»
Сцена из спектакля «Вафельное сердце», Театральный проект 27
Выставка рисунков
Концерт классической музыки
Выставка кукол
Мастер-класс по зинам
Фото – пресс-служба фестиваля «Детский Петербург»
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