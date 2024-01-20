В Морском Арт Клубе в ЦМД «ВДНХ» открылась выставка Художников Арбата

Экспозиция посвящена 323 летию основания Школы математических и навигацких наук в Москве. Это значимое событие в жизни нашей страны принято отмечать 25 января. В 1701 году своим указом Петр I заложил фундамент для подготовки отечественных артиллеристов, инженеров и моряков. Именно из этого училища выросло инженерно-техническое образование современной России.

На выставке представлено более 30 работ художников-любителей сообщества «Художники Арбата».

– Мы давно думали о проведении такого мероприятия, когда делали выставки профессиональных художников. Настоящим вдохновением к реализации этого проекта стала встреча с капитаном яхты «Апостол Андрей» Николаем Андреевичем Литау, – говорят организаторы выставки.

Земля Франца-Иосифа, август 2014 года

Знакомство с капитаном произошло в кают-компании Морского Арт Клуба в ЦМД «ВДНХ», который возглавляет Анатолий Михайлович Васильев, военно-морской офицер-гидрограф, капитан 2 ранга запаса, путешественник.

Николай Литау вырос в степях Казахстана, на море не служил, был радистом, начал работу в Москве водителем и совершил 3 кругосветных путешествия! Вот где по истине мечты сбываются. Он ходит под парусом по Северному морскому пути так же уверенно, как мы ездим по МКАДу.

Цель нашей выставки – популяризировать идею о том, что нужно верить в свои силы и не бояться начинать новое, но интересное для себя дело. Мы говорим не только о живописи, у каждого своя мечта.

Многие наши художники-любители – это люди, которые начали рисовать будучи состоявшимися, зрелыми людьми, некоторым из них далеко за 50 лет.

«Всегда мечтала рисовать, но не решалась. Вдруг не получится. А может поздно уже начинать? Как оказалось, самым сложным было заставить себя пойти на первое занятие. Сейчас моя картина на выставке, я даже мечтать о таком не могла, а надо было», – рассказывает рассказывает Ирина (58 лет). – Художественная выставка предъявляет особые требования к подготовке работ – для художников это своего рода отчетное мероприятие, такое же как для моряков военный парад. Здесь есть сильные работы тех, кто занимается уже не первый год. Есть работы начинающих художников. Мы специально их берем – это дополнительная мотивация к творчеству. Люди сравнивают работы друг друга и сильные работы становятся для них точками роста, целью в развитии мастерства. Зрители видят разные работы и понимают, что успех не приходит сразу. Нужно трудиться, даже если это и хобби.

На выставке много копий и это тоже не случайно. Перед вами учебные работы. Даже все великие художники, проходили этап копирования чужих работ. Главное, что картины наших учеников от начала и до конца написаны их собственными руками, но под руководством наставника – опытного художника Архиповой Светланы. В мастерской наставник не пишет картины за своих учеников – это такой наш «морской закон».