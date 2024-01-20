Выставку «Юрий Яковлев. Лучи греют» презентовали в Галерее на Шаболовке

Юрий Яковлев. Лучи греют. 2000. Холст, масло, 40х30 см
Юрий Яковлев (1945 - 2008 гг.) не принадлежал ни к поколению мастеров русского авангарда, ни к следующему поколению — их учеников. Однако, окончив Абрамцевское художественно-промышленное училище в Москве, свою жизнь он посвятил работам, обращающимся к идеям русского авангарда. В своем творчестве он выстраивает динамичные кубистические композиции в духе Поповой и Фалька, пишет театральные сцены, вступающие в диалог с работами Экстер, Розановой, Веснина. Конструирует фигуры людей, развивая линию Родченко и Степановой. Применяя лучизм Ларионова, создает сложные абстракции, насыщенные световыми преломлениями. Исследует возможности примитива, опять же отталкиваясь от Ларионова, Гончаровой, Бурлюка. В отдельных работах можно обнаружить отсылки к Анненкову, Лентулову, Татлину и даже Никритину.
Особенность творчества Яковлева состоит в переработке огромного художественного пласта и попытке его переосмысления. Русский авангард в момент его создания и главных открытий 1910 - 1920-х годов опережал свое время. Его программа, направленная в будущее, на самом деле подразумевала смену отношений с историческим временем как таковым. Эксперимент, конструирование новых форм, пересмотр оснований и принципов не только искусства, но и жизни в целом, являлись движущей силой для множества течений, составлявших русский авангард. Работы Юрия Яковлева — продолжение авангардного эксперимента с очень личным, теплым, но вместе с тем самостоятельным голосом.
На выставке представлены живописные работы художника, выполненные в различных направлениях, характеризующих творческие поиски и широту интересов Юрия Яковлева. Также важной частью экспозиции являются камерные деревянные скульптуры, находящиеся в диалоге с живописью и при этом обнаруживающие собственную глубокую связь с народным искусством и искусством русского авангарда.
Юрий Яковлев. Восток. 2000. Холст, масло, 40х50 см
Юрий Яковлев. Богема. 2006. Холст, масло, 65х55 см
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