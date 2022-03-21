В московских парках пройдет серия фотовыставок о природе, культуре и истории России

Столичные парки открывают весенние фотовыставки, где москвичи могут познакомиться с природой регионов России, увидеть уникальные артефакты музеев и памятники архитектуры. Экспозиции расположились в парках «Музеон», «Сокольники», «Северное Тушино», «Кузьминки-Люблино», «Митино» и других, сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Посетить тематические выставки москвичи могут до конца апреля. На них представлены фотографии разных авторов, в том числе тех, кто ради интересных и запоминающихся кадров поднимался на вершины гор, использовал уникальные технологии съемки. В целом экспозиции посвящены природе, культуре и истории России», — отметила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

В музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» открылась фотовыставка «Петровские “достопамятности”». Она посвящена 350-летию со дня рождения императора Петра I, которое будет отмечаться 9 июня. На фотографиях запечатлены экспонаты музея-усадьбы «Ботик Петра I» в Переславле-Залесском. В конце XVII века на берегах Переславского озера молодым царем и его помощниками было построено более 100 больших и малых судов. Эта первая флотилия Петра I стала прообразом русского военно-морского флота. Однако из всех петровских кораблей уцелел лишь бот «Фортуна». В 1803 году для его сохранения построили каменный павильон. С историей этого уникального экспоната и другими артефактами музея-усадьбы «Ботик Петра I» можно познакомиться на центральной площади парка до 31 марта.

Парк «Сокольники» приглашает на экспозицию «Государственные регалии Московского царства». Посетители познакомятся с фотографиями уникальных экспонатов из собрания Оружейной палаты. На них запечатлены в том числе шапка Мономаха, наперсные кресты, скипетры, державы и другие исторические предметы. Фотовыставка является продолжением масштабного фотопроекта «Шедевры Московского Кремля», который организован Музеями Московского Кремля и столичным Департаментом культуры. Его задача — показать национальные сокровища, собранные в Оружейной палате. Выставочные стенды размещены в парке «Сокольники» слева от Фонтанной площади. Посетить выставку можно до 31 марта.

В парке искусств «Музеон» 1 апреля откроется выставка «Грибоедовская Хмелита». Она посвящена усадьбе писателя Хмелита (Смоленская область). Здесь собраны фотографии уникальных вещей, связанные с его жизнью и творчеством. Среди наиболее ценных экспонатов — рабочий письменный стол Александра Грибоедова, рукописный список комедии «Горе от ума» 1820-х годов, первое издание произведения, а также художественные портреты. На фотовыставке в парке искусств «Музеон» посетители увидят фотографии из усадьбы Хмелита с уникальными артефактами. В начале XIX века владельцем усадьбы был Алексей Федорович Грибоедов, дядя писателя. В детстве и юности будущий классик литературы часто приезжал туда. Фотографии из усадьбы Хмелита будут представлены весь апрель на Крымской набережной.

Оценить значение памятников архитектуры нашей страны можно на выставке Русского географического общества под названием «Сохраняя историю». Она открылась в парке «Северное Тушино». В коллекции есть снимки величественной цитадели Нарын-Кала (Республика Дагестан), раннехристианского храма X века Шоанинский собор (Карачаево-Черкесская Республика), а также крепости Орешек, основанной новгородцами в XIV веке (Ленинградская область). В экспозицию вошли снимки, присланные на конкурс Русского географического общества «Самая красивая страна». В нем приняли участие более восьми тысяч авторов, которые прислали 65 тысяч фотографий. Ради неповторимых работ они поднимались в небо, посещали заповедные территории. Стенды установлены недалеко от Музея истории Военно-морского флота России. Выставка открыта до 31 марта.

Весенние фотопейзажи участников конкурса «Самая красивая страна» также можно увидеть в Гончаровском парке. Экспозиция под названием «Весна» работает здесь до 15 апреля. Всех желающих приглашают полюбоваться подснежниками на горе Аюдаг, весенними видами Дагестана и Адыгеи, восходящим солнцем над Алтайскими горами.

В подборку выставки «Дети Арктики» в парке «Северное Тушино» вошли работы, сделанные в самых разных уголках российского Севера — от Карелии до Чукотки. Увидеть снимки можно до 15 апреля.

На выставке «Я слышу, это круто» в Бабушкинском парке можно узнать о мечтах, увлечениях и интересах, а также повседневной жизни детей с нарушениями слуха. Фотограф Наталья Петрова постаралась в портретах своих героев раскрыть их яркие личности. Автор снимков долгое время испытывала проблемы со слухом. В 33 года она надела слуховой аппарат и освоила профессию фотографа. Собственная история мотивировала Наталью организовать социальный проект «Я слышу, это круто». По признанию Натальи Петровой, задача фотопроекта — показать, что слышать можно по-разному, главное — это понимать и принимать друг друга. В качестве моделей она выбрала подопечных фонда «Мелодия жизни» — детей, которые слышат с помощью слуховых аппаратов. Стенды с работами Натальи Петровой расположены у главного входа в Бабушкинский парк. Выставка будет открыта до 31 марта.

О том, как людям старшего поколения удается сохранять активность, позитивный подход и любовь к жизни, рассказывает новая фотовыставка в Воронцовском парке. На ней собраны одни из лучших фоторабот всероссийского конкурса «Внутренний свет 75+». Портреты людей старшего поколения сделаны как профессиональными фотографами, так и любителями. Герои снимков запечатлены в моменты занятий домашними делами, бесед с близкими или размышлений о жизни. Стенды с фотографиями расположены в Итальянском саду. Выставка продлится до 31 марта.

В ландшафтном парке «Митино» с 1 по 30 апреля пройдет уличная выставка художника Андрея Котяева. На его картинах изображены коты в разных образах — например, влюбленного денди, отважного капитана или морского волка. Многие из его картин посвящены любви, заботе, семейному счастью и уюту. Примечательно, что Андрей Котяев начал рисовать котов для своей жены Ольги Щербаковой, находясь в командировках. Однако эти семейные открытки понравились и широкой аудитории. Стенды с картинами художника будут расположены на Археологической площади рядом со станцией метро «Волоколамская».

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