В Московской консерватории представят новый том Академического полного собрания сочинений П.И. Чайковского

15 декабря в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского начнется презентация нового тома Академического полного собрания сочинений П.И. Чайковского (Серия V. Том 2): «Всенощное бдение. Опыт гармонизации богослужебных песнопений», соч. 52, для четырехголосного смешанного хора.

Издание включает в себя научно-исследовательский раздел, раскрывающий историю создания и изданий сочинения, отклики современников, научно-текстологический раздел, комментарии. Научный редактор тома – доктор искусствоведения, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания Наталья Плотникова.

Академическое полное собрание сочинений Петра Ильича Чайковского – проект Государственного института искусствознания, мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского в Клину и российского музыкального издательства «АвтоГраф» (г. Челябинск). Новое издание призвано с исчерпывающей полнотой отразить огромное музыкальное и литературное наследие композитора, выявленное к настоящему времени (более 120 томов).

С приветственным словом выступит ректор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Александр Соколов. Издание представят директор Государственного института искусствознания Наталия Сиповская, директор государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского Игорь Корнилов, научный руководитель проекта «Академическое полное собрание сочинений П.И. Чайковского» Ада Айнбиндер.

Презентация тома состоится в стенах бывшего Синодального училища церковного пения, где песнопения «Всенощного бдения» П.И. Чайковского исполнялись Синодальным хором под управлением В.С. Орлова, в том числе в присутствии самого композитора.

В презентации примет участие хор студентов Московской консерватории под управлением профессора Алексея Рудневского, будут исполнены песнопения из «Всенощного бдения», «Литургии св. Иоанна Златоуста» и «Девяти духовно-музыкальных сочинений» П.И. Чайковского.

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