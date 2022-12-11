Ювелирный дом Axenoff создал украшения для мировой премьеры оперы «Иван Грозный» Жоржа Бизе в «Санктъ-Петербургъ Опера»

Премьера оперы Жоржа Бизе «Иван Грозный» в полной сценической версии будет представлена в театре «Санктъ-Петербургъ Опера» 17 и 18 декабря 2022 года.

Художник-постановщик спектакля, народный художник России Вячеслав Окунев придумал удивительные по красоте образы. Художественная практика Окунева-сценографа построена на принципе культурно-исторических ассоциаций, позволяющая легкими штрихами передать дух и стиль эпохи.

Костюмы царицы Марии и царя Иоанна Васильевича изящно дополнили украшения ювелирного дома Axenoff. Среди украшений, которые носит Мария, серьги Vologda, которые вдохновлены вологодским кружевом. Образ Ивана Грозного дополнен перстнем Kupava, выполненным из серебра с бесцветными топазами.

«Для главной героини я изготовил кокошник с топазами, – рассказал Петр Аксенов. – Серьги по мотивам вологодского кружева. Очень красивое кружевное кольцо в виде маковки. И для обоих главных героев – большое количество перстней, которые артисту важны для вхождения в образ».

Работы ювелирного дома Axenoff отличает глубочайшая любовь к истории, культуре и стилю великих монархий Европы, в особенности, к русской царской семье. Ювелирный дом смешивает современные тренды с классическими ювелирными традициями, создавая тем самым уникальный синтез прошлого и настоящего.

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