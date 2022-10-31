В рамках национального проекта «Культура» в Московскую область поступил первый многофункциональный передвижной культурный центр.

В рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в Московскую область поступил первый многофункциональный передвижной культурный центр (автоклуб). Его обладателем стал городской округ Домодедово. Автоклуб на шасси ГАЗ позволяет проводить различные культурно-массовые, праздничные мероприятия, он вмещает в себя сцену, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры, то есть все необходимое для концертов и кинопоказов. Кузов автоклуба изотермический, что позволяет артистам выступать и в холодную, и в жаркую погоду.

Планируется, что до конца года в Подмосковье поступит еще два таких автоклуба – в городские округа Коломна и Можайский.

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