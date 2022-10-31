РЕбоксы — ненужная одежда больше не мусор!

Каждую весну и осень москвичи устраивают ревизию шкафов – что-то надоело, что-то прохудилось, а дети вечно вырастают из вещей, некоторые даже не успев поносить. По статистике, 40% вещей после покупки остаются неношеными и даже с бирками, 80% — выбрасывается в первый год после покупки. Ежегодно россияне выбрасывают более 2 миллионов тонн одежды – это несколько железнодорожных составов. Можно было бы пустить старую или неношеную одежду на благотворительность или в переработку, но – одежда «из мусорки» не пригодна ни к передаче нуждающимся, ни к переработке.

Что делать? Решение нашли экоактивисты!

28 октября первые РЕбоксы – модные контейнеры для сбора ненужного текстиля были установлены в Центре творчества имени А.В. Косарева. В центре 4000 воспитанников, и если каждый освободит свой шкаф от ненужных или старых вещей – часть собранного можно будет передать на благотворительные цели, а остальное пустить в переработку и получить новый текстиль из старой одежды.

РЕбоксы – идея лидеров команды проекта «Экософия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и кураторов номинации «ЭкоМода» Марины Дэмченко и Александра Ларекса. Цель понятна – сделать глобальную систему сбора вещей в России неотъемлемой частью самой индустрии моды и производства одежды.

«Важно делать не только масштабные акции, но и вовлекать жителей России в экологические проекты. Необходимо формировать новые привычки у жителей России уже сейчас. Сделать обыденным сбор ненужных вещей и текстиля. Перерабатывая ненужные вещи в новую ткань, мы экономим ресурсы и оставляем территорию нашей страны чистой для наших детей!» — считает Марина Дэмченко.

Идея реализуется в партнерстве с федеральным эколого-просветительским проектом «Разделяй и умножай» Всероссийского общества охраны природы и компанией «ЛаутРесайклинг» – далее подобные РЕбоксы будут установлены в образовательных организациях и детских центрах Москвы и Подмосковья.

«Коллектив педагогов Центра, обучающихся и их родителей – активные участники экологических акций эколого-просветительского проекта «Разделяй и умножай» с 2019 года. Я рада, что воспитанники Центра первыми в городе научат своих родителей и близких на регулярной основе превращать ненужные вещи в материалы для переработки и благотворительности» — отметила директор Центра Галина Горбунова. По мнению руководителя проекта «Экософия» Виты Саар, РЕбоксы станут важными элементами в системе новой реальности грамотного обращения с отслужившим текстилем – так воплощается в жизнь идея глобальной системы сбора вещей в России, как неотъемлемой части индустрии моды и производства одежды.

Акции проекта «Разделяй и умножай» реализуются в школах и колледжах Москвы в рамках Городского экологического фестиваля «Бережём планету вместе!». Установка и своевременное обслуживание РЕбоксов идет на безвозмездной основе.

«Благодарим партнёра программы – компанию-переработчика текстиля по системе замкнутого цикла ООО «ЛаутРесайклинг» https://laut-recycling.ru/, благодаря поддержке которого открываются новые возможности для развития экологических инициатив и приглашаем новых участников пополнить дружную семью проекта», — сказала Наталья Борисова, руководитель отдела развития экоинициатив Всероссийского общества охраны природы.

Адреса РЕбоксов скоро появятся на интерактивной карте РСО-навигатора https://rsonavigator.ru/.

Подать заявку на участие в проекте в Москве и Московской области представители образовательных организаций смогут через форму на сайте федерального эколого-просветительского проекта «Разделяй и умножай» (ecoriu.ru)

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