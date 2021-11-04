В Москве наградили лауреатов премии «Эксперт года» 2021

27 октября в ресторане «Облака» ТЦ «Времена года» состоялось сразу два события от журнала N1 для экспертов, коучей и предпринимателей EXPERT_RF — День рождения журнала и ежегодная церемония награждения «Эксперт года 2021»

За прошедший год за плечами издания 6 успешно-проведённых мероприятий на топовых площадках Москвы, около 200 лауреатов и 4 выпуска журнала.

24 октября журнал был удостоен наградой в номинации «Прорыв года в области СМИ 2021».

Организатором мероприятия выступил журнал «Expert RF» и его главный редактор и учредитель церемонии Kristina PurPur.

Кристина Пурпур — Коуч по упаковке и продвижению экспертности, бизнеса в Instagram и основатель журнала N1 в России для коучей и предпринимателей EXPERT_RF, эксперт Совета Федерации при Госдуме по информационной политике и СМИ. Резидент «SKOLKOVOwomenclub», Мама двух дочерей, Не блогер, за жизнью которого наблюдают пол миллиона человек в Инстаграм.

EXPERT_RF — первый в России журнал для предпринимателей, экспертов и коучей.

Цель издания – максимально раскрывать предпринимательство в России через истории создания бизнеса реальных людей, со всеми трудностями и успешными моментами.

Редакция тщательно продумывает каждую рубрику, создав на их основе журнал, который интересен предпринимателям разного уровня: новичкам и профессионалам в управлении бизнесом.

Мы сотрудничаем с представителями различных направлений: ниша абсолютно не имеет значения, ведь каждая из них важна для людей и предпринимательства в целом.

Каждая история дополняет журнал и наполняет его эмоциями — нашему читателю приятно общаться с живыми людьми, которые искренне рассказывают о своем деле.

Помимо авторских материалов в сотрудничестве, мы предлагаем изучать психологию, бизнес новости, продвижение в социальных сетях, основы бизнеса и ведения финансов; знакомим с героями шоу-бизнеса, вместе помогаем миру с рубрикой «благотворительность», а также предсказываем будущее с помощью бизнес-гороскопа.

Предприниматели и владельцы бизнеса — это те люди, которые четко знают, чего хотят и в каком направлении двигаться.

С нами сотрудничают известные эксперты, селебрити и предприниматели России.

25 ноября в Москве, у журнала «Эксперт РФ» состоится масштабное событие «Предприниматель года». Следите за новостями и анонсами.

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