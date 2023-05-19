В Москве обучат авторов песен, музыкальных менеджеров и продюсеров

В Москве начинается прием заявок на участие в проекте «Фабрика музыки». Подать заявку можно на официальной странице (ссылка) конкурса до 28 мая. В нем могут принять участие авторы и исполнители песен, музыкальные продюсеры и менеджеры, зарегистрированные в качестве юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или самозанятых в Москве. Важное условие – возможность очно присутствовать на обучении.

Отбор будет проходить в два этапа. Сначала претенденты должны заполнить анкету с видео с исполнением авторской песни (для авторов-исполнителей), видеовизиткой и предоставить свое портфолио (для продюсеров и менеджеров). По итогам первого этапа будет сформирован список, номинантам которого предстоит пройти онлайн-собеседование. В резиденцию попадут 16 авторов-исполнителей, восемь музыкальных продюсеров и восемь музыкальных менеджеров.

В жюри войдут кураторы проекта – профессиональные музыкальные продюсеры, менеджеры и авторы песен, среди которых продюсер PAVELMADCAT (аудиобрендинг для LaModa, композитор фильма «Быть», микширование лайв записи Эрики Лундмоен для шоу Басты MC TAXI), музыкальный менеджер Мария Карпушева (крупнейший в СНГ поэтический проект «Живые поэты», PR концертов Гарика Сукачева), автор песен Мария Мельникова (группы Coockoo и Маша Мария, Лаборатория Песен и Снов) и другие эксперты. В дальнейшем они будут сопровождать участников резиденции, которых разделят на креативные команды. Каждая должна будет подготовить к выпуску демо версию трека, стратегию развития артиста и позиционирование и презентовать его лейблам, организаторам фестивалей, телеканалам, радиостанциям, а также другим представителям индустрии на финальном питчинге в день закрытия резиденции.

Обучение пройдет с 10 по 18 июня в пространстве «Звук Студио» и на ведущих студиях звукозаписи столицы.

«В прошлом году на участие в конкурсе было подано около двух тысяч заявок, из которых были отобраны 20 музыкантов и 20 менеджеров, подготовивших к финалу готовые креативные продукты. Они смогли не только получить необходимые навыки для реализации в профессии, но также заключить договоры о сотрудничестве с различными музыкальными компаниями. Вложив в проект 6 миллионов рублей, мы в итоге планируем получить не менее 10 миллионов рублей на рынке. Надеемся, что “Фабрика музыки” будет не менее успешным проектом», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

«Фабрика музыки» – продолжение проекта «Академия звука», который создавался как социальный лифт для молодых талантов и как точка входа в музыкальную индустрию и резиденция для подготовки новых героев, способных найти новые векторы развития индустрии. Он направлен на то, чтобы наладить эффективное сотрудничество между исполнителем и командой профессионалов, в результате которого музыкант сможет выйти на рынок и стать его активным участником.

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