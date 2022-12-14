Выставка «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России» в музее «Новый Иерусалим»

Снова Новый Иерусалим дарит нам дивную возможность – увидеть художников знаменитой Фландрии... В Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» представлена выставка «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России».
Николас Каве. Сокол и битая птица. Серпуховский историко-художественный музей
Франс Снейдерс. Натюрморт с устрицами и куропатками. Международный институт антиквариата
Ян Карел Вирпель. Общество на террасе. Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим»
75 картин из частных собраний, а также музеев Воронежа, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Серпухова, Тулы, Углича, Ярославля, Нового Иерусалима, музея-заповедника «Архангельское», частных коллекций можно увидеть в экспозиционных залах.
Пейзажи, полотна на античные сюжеты и совершенно прекрасные натюрморты, на которые всегда смотришь без устали. Хендрик ван Бален, Питер ван Блумен, Ян Брейгель Старший (его «Обезьянний пир» – дивная аллегория грехов человека и одновременно театрально-карнавальной культуры). Натюрморт «Сокол и битая птица» Николаса Каве из Серпуховского историко-художественного музея – единственная сохранившаяся подписная картина данного художника из Антверпена. Изыскан и «Натюрморт с фруктами, чашей и устрицами» Йориса ван Сона (Ярославский художественный музей). Одним словом, Фландрия XVII века – то место на карте Бельгии, где жизнь художественная и торговая кипели ключом.
Выставка завершит свою работу 14 мая 2023 года.
Марина АБРАМОВАИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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