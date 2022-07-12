В Москве открылась фотовыставка к 90-летию алюминиевой отрасли

Накануне Дня металлурга (17 июля) в парке «Таганский» (ЦАО) открылась фотовыставка «Страна металла». Фотоэкскурсия, организованная Алюминиевой Ассоциацией при поддержке Департамента культуры города Москвы и МОСГОРПАРКа, посвящена 90-летию алюминиевой отрасли страны. 14 мая 1932 года на Волховском алюминиевом заводе в Ленинградской области была произведена первая промышленная партия металла, положившая начало становлению одной из ведущих отраслей промышленности России.

Экспозиция «Страна металла» знакомит посетителей парка с обширной географией алюминиевых предприятий. Ежедневно в самых разных регионах страны – в Красноярском крае, Москве, Новосибирской, Калужской, Ростовской и других областях создается продукция высоких переделов, находящая применение в архитектуре и строительстве, машиностроении и энергетике, автопроме и судостроении. Благодаря инновационным разработкам научных центров совершенствуются алюминиевые сплавы, также отечественная промышленность производит сверхсложные детали с помощью технологии 3D-печати. И конечно, на выставке ярко представлена тема рециклинга – алюминий известен как металл, который может перерабатываться бесконечно без потери свойств.

Как отмечают в Алюминиевой Ассоциации, выставка в парке «Таганский» призвана подчеркнуть неоценимый вклад тысяч металлургов во всех регионах страны в развитие алюминиевой промышленности. В самых разных уголках нашей страны создается уникальная продукция мирового уровня. Алюминий и сплавы на его основе находят применение буквально повсеместно – и наша фотовыставка тому доказательство.

Экспозиция в парке «Таганский», которая продлится до 6 августа, является частью серии выставок к юбилею отрасли: ранее фотобиеннале было организовано в парке «Перовский», следующей площадкой станут Сокольники.

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