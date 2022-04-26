В Москве открылся первый тематический парк – «Страна Смешариков»

23 апреля 2022 года в Москве состоялось торжественное открытие первого тематического парка по российской анимационной франшизе – «Страна Смешариков». Отдельный парк площадью более 3000 кв.м. выполнен в стилистике популярного мультсериала «Смешарики», и находится на территории парка развлечений «Сказка» в Крылатском, который на выходных посетило более 15000 человек.

Разрезали символическую красную ленту и официально открыли новую площадку Андрей Кунов, генеральный директор парка развлечений «Сказка», Юлия Николаева, генеральный продюсер ГК «Рики» (правообладатель сериала «Смешарики») и Салават Шайхинуров, художник-постановщик сериала, автор персонажей Смешариков.

Салават Шайхинуров, художник-постановщик сериала «Смешарики», соавтор идеи сериала «Смешарики», автор персонажей

«Парк развлечений «Сказка» давно выбрал для себя направление эксклюзивности и уникальности, именно поэтому я с радостью представляю наш совместный проект. Огромное спасибо всем, кто работал над созданием первого тематического парка

«Смешариков». Надеюсь, что он будет радовать гостей, и мы увидим много счастливых лиц на территории парка», – отметил Андрей Кунов, генеральный директор парка развлечений «Сказка».

«Любители сериала знают Ромашковую долину наизусть! Нас часто спрашивают, где же её найти? Теперь мы можем отвечать, что она существует и ее можно увидеть не только в мультсериале. Более полутора лет мы усиленно работали двумя командами, группы компаний «Рики» и парка «Сказки», чтобы создать это прекрасное место для отдыха с большим выбором развлечений для детей разных возрастов. Особенно приятно, что это происходит перед 20-летием бренда «Смешарики», которое мы будем отмечать через год. Это долгожданный подарок не только для поклонников, но и для нас, ведь и мы вместе с нашими семьями и друзьями тоже станем постоянными посетителями «Страны Смешариков», – отметила Юлия Николаева, генпродюсер ГК «Рики».

Для поклонников Смешариков здесь ожил целый мир, который они ранее имели возможность видеть только на экранах. На территории парка расположились интерактивные домики персонажей мультфильма, батут, лабиринт, театральная сцена и даже вокзал, с платформы которого отправляется паровоз. Помимо развлекательных элементов, в парке есть места для отдыха, киоски с напитками и едой, а также сувенирной брендированной продукцией с героями Смешариками, где можно при желании купить игрушки, книжки, раскраски и т.д.

Маленькие гости парка приняли участие в конкурсах и мастер-классах, сфотографировались и поиграли вместе с ростовыми куклами Кроша и Нюши, а также получили подарки от «Смешариков». На празднике выступили танцевальные и вокальные коллективы, а также юные популярные блогер, среди которых студия-школа Аллы Духовой TODES, Alenka Star Be, продюсерский центр «Эколь», театр-студия «НЕПОСЕДЫ», детская студия эстрадного вокала KINDERSTAR, выпускники «Республика KIDS» и участники телепроекта «Голос. Дети» и мн.др.

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