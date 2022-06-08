В Москве подготовили познавательную программу к 350-летию со дня рождения Петра I

В этом году исполняется 350 лет со дня рождения Петра I. К этой дате столичный Департамент культурного наследия подготовил тематическую программу. Как рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, в городе проведут бесплатные экскурсии и другие мероприятия. Предварительная запись на них откроется на портале «Узнай Москву».

«Петр I родился и вырос в Москве, поэтому в городе есть немало мест, которые хранят память о нем. В честь юбилея со дня его рождения пройдет серия пешеходных экскурсий, выставка детских рисунков и лекция об археологических находках. Всего с 9 по 17 июня запланировано больше 20 мероприятий», — сообщила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Прогуляться по улицам Немецкой слободы и сыграть в исторические игры

Жители и гости столицы могут сходить на тематические экскурсии «Москва Петра I». Им расскажут о детстве, друзьях, годах правления Петра Алексеевича. В программу вошли прогулки по районам Лефортово, Измайлово и центру столицы. Один из маршрутов пройдет по улицам и переулкам Немецкой слободы — историческому району, в котором жили иностранцы и который особенно полюбился будущему императору. Во время другой экскурсии посетителям расскажут о храме Святых Апостолов Петра и Павла на Новой Басманной улице, по легенде построенном по рисунку Петра I. В районе Измайлово пройдет костюмированная экскурсия, посвященная детству правителя.

Также подготовили два онлайн-маршрута по местам Петра I. Они уже доступны на портале «Узнай Москву». Эти экскурсии можно использовать и для самостоятельной прогулки. Интерактивный гид содержит описание каждого пункта и фотографии расположенных на пути достопримечательностей.

Завершится экскурсионный цикл «Игротекой времен Петра I». Участники узнают об играх, которые были популярны на рубеже XVII‒XVIII веков, а также смогут попробовать в них свои силы. Москвичам расскажут о видах шахмат, об изготовлении карт, а также покажут варианты игр-ходилок той эпохи.

Всех желающих приглашают на тематическую лекцию «Москва помнит Петра Великого. Объекты культурного наследия. Монументальна пластика. Археология».

Посетить выставку рисунков и оценить работы юных художников

Еще одно мероприятие, приуроченное к юбилею Петра I, — выставка детских рисунков. В этом году участникам IV городского конкурса детского рисунка «Наследие моего района» предложили изобразить места столицы, которые связаны с Петром Великим. На выставке можно увидеть лучшие рисунки школьников. Оценить работы ребят можно до 13 июля в парке «Красная Пресня».

Дети нарисовали Петра I на Красной площади, в Немецкой слободе и даже на Москве-реке. Также участники конкурса изобразили храм Святых Апостолов Петра и Павла в Новой Басманной слободе, храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, Лефортовский дворец, домик Петра I в Коломенском, собор Покрова Пресвятой Богородицы в Измайлове, Софьину башню Новодевичьего монастыря, ботик Петра I на Белом озере, грот Растрелли в Лефортове, «Аптекарский огород» в Ботаническом саду.

Сохранение объектов культурного наследия

Постоянная работа города по сохранению объектов культурного наследия не обходит стороной связанные с личностью Петра Великого памятники. Так, в прошлом году проводилась масштабная реставрация памятников Измайловского острова. В порядок привели внешнее убранство и фасады Мостовой башни царской усадьбы. Работы продолжались около двух лет, за это время специалисты полностью вернули зданию исторический облик. Также были отреставрированы чугунные ворота Николаевской военной богадельни, выполненные в стиле ампир. Сегодня специалисты завершают там восстановление чугунного фонтана с четырьмя головами львов, который был создан по проекту Константина Тона.

Ранее в порядок привели Малороссийское подворье на Маросейке, которое прославилось при Петре I, когда там открылась гимназия пастора Эрнста Глюка. Большой объем работ проведен в Высоко-Петровском монастыре, золотой век которого начался после восхождения на престол Петра I.

«В этом году работы ведутся на многих объектах, которые сохранили память об императоре. Среди них храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, храм Святых Апостолов Петра и Павла на Новой Басманной улице и, конечно же, дом Анны Монс. За всеми работами следят специалисты Мосгорнаследия», — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Началось восстановление ансамбля первого военного госпиталя, основанного Петром I, по адресу: Госпитальная площадь, дом 1‒3, строение 2. До конца 2024 года должны быть отреставрированы главный корпус и здание со стороны парка.

Также в этом году специалисты приведут в порядок памятник Петру I, расположенный на территории музея-заповедника «Измайлово». Им предстоит очистить скульптуру от коррозии, устранить сколы и трещины и восстановить утраченные архитектурные элементы. Затем поверхность обработают составами, которые будут защищать от загрязнений и воздействия атмосферных осадков.

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