В Москве появятся первые квесты для детей и подростков с нарушением слуха

Открытие уникального игрового пространства состоится 3 марта в 15:00 2021 года в помещении музея «В Тишине». Организаторы проекта « #ВТИШИНЕ – интерактивные инклюзивные программы для детей, имеющих проблемы со слухом» – Мария Игоревна Айзина и Московская городская организация глухих ВОГ совместно с музеем-заповедником Кузьминки-Люблино – при поддержке Гранта Мэра Москвы 2020 представят новую программу для расширения кругозора и развития логического мышления у детей в возрасте от 7 до 18 лет.

Квест «Артефакт» создан по мотивам легендарного фильма «Чародеи» и адаптирован для детей и подростков с нарушением слуха.

Программа квеста уникальна тем, что в ней одновременно могут принять участие не только глухие, но и слышащие люди (8-12 человек в команде). В рамках программы при поддержке гранта Мэра Москвы 600 участников (слышащие и глухие/слабослышащие) смогут пройти квест абсолютно бесплатно при условии предварительной записи. Целью мероприятия является популяризация ценности взаимодействия между людьми и развитие общества равных возможностей.

Событие приурочено к международному Дню слуха, и основной его посыл – учиться общению, просто общаясь. Квест будет проходить ежедневно под руководством опытного ведущего, владеющего жестовым языком. А все инструкции и подсказки участники будут получать на смартфоны в форме видео-сообщений с использованием русского жестового языка.

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