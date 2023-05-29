В Москве представили новый музыкальный лейбл «QUAKE MUSIC»

В центре Москвы состоялась громкая презентация нового музыкального лейбла «QUAKE MUSIC». Основатель Марко Джакомо – музыкальный продюсер «ПЕСНИ на ТНТ», Музыкальная Интуиция, Ты Топ Модель на ТНТ, Comedy Battle, Ты как я, СЕКРЕТ, STAND UP и других популярных проектов.





Марко Джакомо и Niletto

Поддержать начинающих артистов приехали известные гости. В объективы камер этим вечером попали: Niletto, SLAME, Ternovoy, AMCHI, Straniza, PALATOFF, OWEEK и другие друзья лейбла.

Музыкальную часть вечеринки своим новым треком открыли Niletto и Марко Джакомо из нового альбома основателя “QUAKE MUSIC” «Путешествие сквозь время и пространство»

«Весь альбом – это творческий мир самого Марко. Он предложил мне эту песню и объяснил, как это видит. Мне понравилось! Ведь у меня все просто: я слышу музыку и начинаю поддерживать вайб и атмосферу», – рассказал Niletto о создании трека «Каплетят».

Многие артисты знакомы с Джакомо ещё со времён «Песен» на ТНТ. Певец SLAME, в которого Марко поверил одним из первых на проекте, рассказал о своих планах на лето и о возможных фитах с артистами лейбла.

«Летом собираюсь делать новую музыку, и возможно, что вы услышите дуэты с кем-то из «QUAKE MUSIC». Мне кажется, что это будет интересно», - поделился эмоциями SLAME

А TERNOVOY не увидел себя частью нового альбома, но с радостью пришёл поддержать близких друзей:

«Мы общались с Марко по поводу фита, он показал мне демку, которая, на его взгляд, мне подходила. Я послушал, но, к сожалению, себя там не услышал. Но я всегда рад делать классные совместки. Почему бы и нет!».

На данный момент в «QUAKE MUSIC» четыре артиста: ARS-N — хорошо известный зрителям с проекта «Песни», музыкальная панк-рок группа «ТВОЙ KRAШ» – скромный ботаник Феликс и гитарист в костюме из женского нижнего белья обращают на себя внимание с первых секунд, рэпер и профессиональный барабанщик MAUG и единственная девушка с сумасшедшей харизмой и мощнейшим голосом — YARCEVA.

«Я хотел, чтобы артисты лейбла были отдельными фигурами, но в то же время могли пересекаться и делать творчество между собой. «Quake» переводится как землетрясение, и мне показалось, что это будет очень амбициозно, ведь как корабль назовёшь, так он и поплывет. Хочется «трясти» музыкальную индустрию. Мы не боимся конкуренции!», – поделился создатель лейбла Марко Джакомо.

Также Марко Джакомо рассказал, что уже этой осенью выйдет продолжение альбома «Путешествие сквозь пространство и время». Какие дуэты будут – раскрывать не стал, но заинтриговать точно сумел, обозначив, что мы услышим дуэты с топовыми артистами. Вдохновляемся новоиспеченными артистами «QUAKE MUSIC» и ловим заряды позитивных эмоций!

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