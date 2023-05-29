Lebedeva: «Был период, когда теряла веру в то, что стану певицей!»

Певица Lebedeva хотела петь с детства, но родители не очень поддерживали мечты дочери. Мама-актриса считала, что у девочки недостаточно хорошие вокальные данные, а папа просто несерьезно относился к ее фантазиям. Пройдя долгий путь и получив финансовое образование, девушка все же решила вернуться к мечте и начала профессионально заниматься музыкой. О своем пути к целям, выпущенных треках, увлечениях и лете Анна Лебедева рассказала в интервью.

– Для начала расскажи немного о себе. Ты с детства хотела заниматься музыкой?

– Я родилась и выросла в Твери, жила там до 17 лет. Со стороны папы у меня самая обычная родня. А мамина линия – творческая. Мама была режиссером, продюсером и актрисой. Мой дедушка - директор филармонии в Твери на протяжении 35 лет, а его сестра замужем за Владимиром Михайловичем Зельдиным – советским и российским актером театра и кино, народным артистом СССР). Мне всегда нравилось, что у меня творческая семья, но я в свою очередь не ощущала себя уютно в этой атмосфере, была будто не в своей тарелке, потому что все чего-то достигли, а я нет. Мне с детства хотелось петь, но в 17 лет мама сказала мне, что мой голос слаб для музыкальной карьеры, и я забросила это дело, потеряв веру в то, что когда-то смогу стать певицей. В итоге я переехала в Санкт-Петербург, поступила в Горный университет и закончила в нем бакалавриат и магистратуру.

– То есть о карьере певицы ты решила на время забыть?



– Можно сказать, и так. Я много чем занималась. Работала в «Газпроме», была официантом, репетитором по английскому. На данный момент я являюсь финансовым консультантом и занимаюсь криптовалютой. Совсем скоро запускается мой бренд одежды.

У меня произошел сложный путь из Твери в Питер - из Питера в Москву. Сначала я жила в общежитии, потом снимала квартиру и только через время смогла купить свою. Сейчас я сдаю свою квартиру в Питере и живу в апартаментах в Moscow City. Но, наконец, я начала профессионально заниматься музыкой - теперь я исполнитель своих же песен! Когда я переехала в Питер, а потом и в Москву, появилось ощущение уверенности в себе и сил для развития. С первых свободных денег я решила заниматься вокалом и своим продвижением себя, как артиста.

– Один из ваших треков – «Пробовать делать» звучит как манифест. О чем он? Чем вам важен?

– Родители никогда меня не баловали, хоть семья была и довольно известная, больших денег у нас никогда не водилось. Лишних денег мне не давали, поэтому я с 14-ти лет уже работала. Моя крестная работала в детском саду и помогла мне устроиться на работу няней и уборщицей. Помню, как таскала 5 литровые баки с супами на 4-й этаж, мыла лестницы и унитазы, зарабатывая на этом 6 тысяч рублей за месяц, хотя рабочий день был с 7 утра до 17 вечера. Я всегда думала, как мне заработать, так как для меня это было важно. Я сменила огромное количество мест работы - все время пыталась что-то делать, а значит, пробовала и делала. Папа меня никогда не поддерживал и всегда смеялся над моими начинаниями, но я решила, что смогу доказать всем, какая я на самом деле. Так я пришла к развитию, личностному росту и исполнению мечт!

Когда я приехала в Питер, меня удивляло, что как спускаешься в метро, все люди стоят на эскалаторе и никуда не торопятся, а я всегда старалась найти месте, чтобы пробежать вперед. Даже если я еду за рулем, я стараюсь ехать вперед, так как не вижу смысла стоять - если есть возможность ехать быстрее. И у меня так было всегда и во всем. Даже сейчас у меня вырос инстаграм за год на 40 тыс. подписчиков, хотя до этого не уделяла этому внимания. Таким образом, я поняла, что важно не только мечтать, но и делать.

Этим треком я хочу призвать людей не только мечтать шире, но и стараться, а также работать над собой для достижения этих целей и не бояться пробовать, ошибаться и «делать»!

– Впереди лето. Артисты часто выпускают специальные треки к этому сезону. У вас нет таких планов?

– Совсем недавно думала о том, что моя третья песня, которая скоро выйдет, как раз ассоциируется у меня с летом, настроением, которое обычно сопутствует этому сезону. Она называется «Просто влюбиться». Мне кажется, что это особенно актуально летом. Так что скоро вы все услышите.

– Если абстрагироваться от творчества и рабочих моментов, то чем планируешь заниматься в ближайшее время? Может быть, мысли об отдыхе есть?

– Я вообще не строю каких-то планов, которые не касаются работы. На лето я ничего не расписывала, обычно принимаю решения спонтанно. Например, чувствую, что мне надо поехать в Питер, иду и покупаю билет и через 5 минут уже сижу в такси: без вещей, только с паспортом и карточкой. А вот финансовых планов и целей много: хочу новую машину, зарабатываю на нее, иду и покупаю. Хочу записать за год много песен – иду и делаю это. Я такой человек.

– Помимо работы, что еще есть в твоей жизни? Может быть, спорт, увлечения какие-то?

– Сейчас как раз начала активно заниматься спортом после 2-х летнего перерыва. Уделяю особое внимание здоровью, на данный момент меня вдохновляет и мотивирует бокс. У меня постоянные тренировки буквально через день вместе с персональным тренером. После них я не выгораю, мне нравится, что это более свободный спорт, где не надо делать одинаковые подходы, повторения. К тому же бокс помогает в похудении, в том числе. Но вообще приходить в форму проще тогда, когда у тебя есть не только тренировки, но и питание, сон и все остальное.

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