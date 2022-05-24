В ЦДМ на Лубянке откроется резиденция Бабы Яги

28 мая 2022 года в «Центральном Детском Магазине на Лубянке» откроется новая интерактивная площадка для детей – резиденция Бабы Яги. В честь новоселья одного из самых известных сказочных персонажей гостей ждет обширная праздничная программа: детский спектакль, тематический мастер-класс, игры, конкурсы, дискотека и розыгрыш подарков. Торжественное открытие резиденции Бабы Яги будет проходить в рамках празднования 65-летия ЦДМ. Участие в данных мероприятиях – бесплатное.

«С момента открытия в 1957 году в ЦДМ на Лубянке всегда сохраняется атмосфера праздника и волшебства. В разное время в главном атриуме магазина появлялись сказочные объекты: деревянный теремок, ладья с доктором Айболитом на борту, часы-избушка. Мы бережно относимся к традициям, которые дороги многим поколениям наших посетителей. В честь 65-летия ЦДМ вместе с командой арт-проекта BABA YAGA мы открываем резиденцию Бабы Яги. Эта идея возникла после опроса наших гостей о том, что бы они хотели видеть в главном атриуме. Большинство посетителей хотели вернуть в магазин сказочных персонажей. Так появилась мысль о резиденции Бабы Яги, которая станет площадкой для проведения развлекательных мероприятий для детей. Сейчас этот уникальный проект по созданию новой достопримечательности ЦДМ полностью реализован. Отмечу, что наша Баба Яга – очень добрая и современная: она дарит модные подарки, катается на гироступе, ведет блог, читает рэп, устраивает фоточелленджи. При этом она остается самобытным фольклорным персонажем, который возрождает интерес к истории и русской культуре», – прокомментировал Александр Копанев, генеральный директор ЦДМ на Лубянке.

В историческом пространстве главного атриума ЦДМ рядом со знаменитой каруселью появилась новая точка притяжения для москвичей и гостей столицы – резиденция Бабы Яги. На сказочной площадке расположена уникальная бревенчатая избушка, изготовленная потомственными российскими мастерами по дереву специально к 65-летию ЦДМ. Дом Бабы Яги со всеми атрибутами создавался в течение месяца из соснового сруба. Внутри избы размещена большая русская печь и кресло-трон из дерева, в декоре использованы натуральные ветки и коряги, а вход украшает арт-объект в виде гигантских мухоморов. Также на площадке размещена скульптура Бабы Яги на скамейке: скамью привезли с Урала, а вся скульптурная композиция весом более одной тонны создана из бронзы по авторскому проекту.

На площадке также можно приобрести эксклюзивную продукцию от арт-проекта BABA YAGA, созданную в современном русском стиле. Резиденция будет работать в ЦДМ на постоянной основе – ежедневно с 10:00 до 22:00. Вход в избушку и фотозону – бесплатный. Увидеть персонажа Бабы Яги вживую можно будет регулярно – программа с участием героини русских сказок будет публиковаться на сайте ЦДМ cdm-moscow.ru .

В субботу, 28 мая с 13:00 до 17:30, Баба Яга будет отмечать новоселье в главном атриуме ЦДМ. В 13:00 она впервые появится рядом со своей резиденцией и устроит праздник для детей. Гостей ждет знакомство как с самой Бабой Ягой, так и другими сказочными героями: Василисой Прекрасной, Иваном-царевичем и мастерицами-рукодельницами. С 14:00 до 15:00 на импровизированной сцене ЦДМ артисты «Москонцерта» покажут спектакль «Конёк-горбунок» по мотивам стихотворной сказки Петра Ершова. С 14:30 до 17:00 на тематическом мастер-классе «Зельеваренье» юные гости смогут своими руками создать разноцветные игрушки из пластичного материала – слаймы, которые в резиденции Бабы Яги «превратятся» в волшебное зелье. С 16:30 до 17:00 в главном атриуме будет проходить дискотека, в рамках которой состоится главная премьера дня – русский рэп в исполнении Бабы Яги. Текст рэпа написан специально к юбилею ЦДМ. Кульминацией праздничной программы станут розыгрыши подарков от Бабы Яги, которые пройдут в 15:00 и 17:00.

Открытие резиденции Бабы Яги приурочено к 65-летию «Центрального Детского Магазина на Лубянке». Сказочная героиня возглавит мультпарад российских анимационных персонажей, который будет проходить 4 и 5 июня в рамках празднования юбилея магазина. 5 июня в главном атриуме ЦДМ Баба Яга примет участие в гала-концерте и выступит вместе с арт-группой SOPRANO Турецкого.

Фото предоставлено ЦДМ на Лубянке

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