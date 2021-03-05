Форум UK-Russia Creative Bridge 2021 пройдёт онлайн. Не пропустите!

С 10 по 14 марта 2021 года пройдет британо-российский культурный онлайн-форум UK-Russia Creative Bridge. Он станет пространством для вдохновляющих дискуссий, живых выступлений, а также обмена ценными знаниями и опытом. Событие организовано Отделом культуры и образования Посольства Великобритании в Москве.
В мероприятии примут участие ведущие британские эксперты и культурные профессионалы. Среди них — музыкальный критик Саймон Рейнольдс, арт-директор Лондонского кинофестиваля Триша Таттл, британский танцовщик и хореограф Акрам Хан, креативный директор Future Everything Ирини Пападимитриу, представители студии Уэйна МакГрегора. Форум будет полезен как профессионалам, так и широкой публике, интересующейся культурными событиями и образованием в сфере искусства и креативных индустрий.
В фокусе внимания участников форума — последние тенденции в культурной сфере, воздействие пандемии на общественные процессы, а также пути культурного сотрудничества между профессионалами и институциями Великобритании и России.
Программа форума будет состоять из трех направлений. В образовательную часть войдут танцевальный мастер-класс от студии Уэйна МакГрегора, профессиональный воркшоп для театральных продюсеров от Манчестерского международного фестиваля, мастер-класс по писательскому мастерству от университета Swansea и лекции от ведущих специалистов центра Барбикан, Future Everything и других культурных институций Великобритании.
Вдохновляющие выступления британских художников и визионеров будут посвящены вопросам переосмысления себя и культурного взаимодействия в эпоху кризиса индустрии и дигитализации искусства, а также теме гендерного равенства в культуре.
Одним из центральных элементов программы станет концерт молодого лондонского саксофониста-виртуоза Шабаки Хатчингса. Известный по проектам The Comet is Coming, Shabaka and the Ancestors и Sons of Kemet, Шабака Хатчингс стал одной из ключевых фигур авант-джаза. Очередным доказательством его успеха стало попадание в шорт-лист Mercury Prize — одной из самых престижных музыкальных премий Великобритании.
Форум станет закрывающим событием программы профессионального развития UK-Russia Creative Bridge 2020–21. Расписание мероприятий и регистрация доступны по ссылке.
Для справки:
UK-Russia Creative Bridge 2020–2021 – это программа профессионального развития в области культуры, нацеленная на укрепление творческих и рабочих связей между специалистами в сфере культуры России и Великобритании. Целью программы является содействие межкультурному обмену между российско-британским профессиональным сообществом, а также совместный поиск новых творческих идей, обмен профессиональными знаниями и опытом. Подробнее о программе на сайте britishcouncil.ru.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.