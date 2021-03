Форум UK-Russia Creative Bridge 2021 пройдёт онлайн. Не пропустите!

С 10 по 14 мар­та 2021 года прой­дет бри­та­но-рос­сий­ский куль­тур­ный онлайн-форум UK-Russia Creative Bridge. Он ста­нет про­стран­ством для вдох­нов­ля­ю­щих дис­кус­сий, живых выступ­ле­ний, а так­же обме­на цен­ны­ми зна­ни­я­ми и опы­том. Собы­тие орга­ни­зо­ва­но Отде­лом куль­ту­ры и обра­зо­ва­ния Посоль­ства Вели­ко­бри­та­нии в Москве.

В меро­при­я­тии при­мут уча­стие веду­щие бри­тан­ские экс­пер­ты и куль­тур­ные про­фес­си­о­на­лы. Сре­ди них — музы­каль­ный кри­тик Сай­мон Рей­нольдс, арт-дирек­тор Лон­дон­ско­го кино­фе­сти­ва­ля Три­ша Таттл, бри­тан­ский тан­цов­щик и хорео­граф Акрам Хан, кре­а­тив­ный дирек­тор Future Everything Ири­ни Папа­ди­мит­риу, пред­ста­ви­те­ли сту­дии Уэй­на Мак­Г­ре­го­ра. Форум будет поле­зен как про­фес­си­о­на­лам, так и широ­кой пуб­ли­ке, инте­ре­су­ю­щей­ся куль­тур­ны­ми собы­ти­я­ми и обра­зо­ва­ни­ем в сфе­ре искус­ства и кре­а­тив­ных индустрий.

В фоку­се вни­ма­ния участ­ни­ков фору­ма — послед­ние тен­ден­ции в куль­тур­ной сфе­ре, воз­дей­ствие пан­де­мии на обще­ствен­ные про­цес­сы, а так­же пути куль­тур­но­го сотруд­ни­че­ства меж­ду про­фес­си­о­на­ла­ми и инсти­ту­ци­я­ми Вели­ко­бри­та­нии и России.

Про­грам­ма фору­ма будет состо­ять из трех направ­ле­ний. В обра­зо­ва­тель­ную часть вой­дут тан­це­валь­ный мастер-класс от сту­дии Уэй­на Мак­Г­ре­го­ра, про­фес­си­о­наль­ный ворк­шоп для теат­раль­ных про­дю­се­ров от Ман­че­стер­ско­го меж­ду­на­род­но­го фести­ва­ля, мастер-класс по писа­тель­ско­му мастер­ству от уни­вер­си­те­та Swansea и лек­ции от веду­щих спе­ци­а­ли­стов цен­тра Бар­би­кан, Future Everything и дру­гих куль­тур­ных инсти­ту­ций Великобритании.

Вдох­нов­ля­ю­щие выступ­ле­ния бри­тан­ских худож­ни­ков и визи­о­не­ров будут посвя­ще­ны вопро­сам пере­осмыс­ле­ния себя и куль­тур­но­го вза­и­мо­дей­ствия в эпо­ху кри­зи­са инду­стрии и диги­та­ли­за­ции искус­ства, а так­же теме ген­дер­но­го равен­ства в культуре.

Одним из цен­траль­ных эле­мен­тов про­грам­мы ста­нет кон­церт моло­до­го лон­дон­ско­го сак­со­фо­ни­ста-вир­туо­за Шаба­ки Хат­чингса. Извест­ный по про­ек­там The Comet is Coming, Shabaka and the Ancestors и Sons of Kemet, Шаба­ка Хат­чингс стал одной из клю­че­вых фигур авант-джа­за. Оче­ред­ным дока­за­тель­ством его успе­ха ста­ло попа­да­ние в шорт-лист Mercury Prize — одной из самых пре­стиж­ных музы­каль­ных пре­мий Великобритании.

Форум ста­нет закры­ва­ю­щим собы­ти­ем про­грам­мы про­фес­си­о­наль­но­го раз­ви­тия UK-Russia Creative Bridge 2020–21. Рас­пи­са­ние меро­при­я­тий и реги­стра­ция доступ­ны по ссылке.

Для справ­ки:

UK-Russia Creative Bridge 2020–2021 – это про­грам­ма про­фес­си­о­наль­но­го раз­ви­тия в обла­сти куль­ту­ры, наце­лен­ная на укреп­ле­ние твор­че­ских и рабо­чих свя­зей меж­ду спе­ци­а­ли­ста­ми в сфе­ре куль­ту­ры Рос­сии и Вели­ко­бри­та­нии. Целью про­грам­мы явля­ет­ся содей­ствие меж­куль­тур­но­му обме­ну меж­ду рос­сий­ско-бри­тан­ским про­фес­си­о­наль­ным сооб­ще­ством, а так­же сов­мест­ный поиск новых твор­че­ских идей, обмен про­фес­си­о­наль­ны­ми зна­ни­я­ми и опы­том. Подроб­нее о про­грам­ме на сай­те britishcouncil.ru.

