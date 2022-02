Галерея Гари Татинцяна представляет персональную выставку Мэта Коллишоу, одного из самых значимых художников в истории современного британского искусства, чье имя неразрывно связано с движением Young British Artists (YBA). Сокурсник Дэмиена Хёрста по Goldsmiths College, Коллишоу стал одним из 16 молодых художников – участников легендарной выставки Freeze, организованной Хёрстом в 1988 году.

За 30 лет успешной карьеры Коллишоу стал символом концептуального искусства и мастером визуальных воплощений. Каждый его проект – новое яркое событие арт сцены, собирающее тысячи зрителей в музеях и галереях по всему миру.

Исследуя природу человеческого подсознания и способы влияния на него через различные медиа, Коллишоу создает свои уникальные работы, приковывающие взгляд зрителя и заставляющие задуматься о фундаментальных вопросах психологии, истории и науки. За яркостью и внешней привлекательностью каждой работы скрыто глубокое исследование того, как сегодня мы воспринимаем мир через визуальные образы, и как современные технологии меняют наше мироощущение, манипулируя сознанием и программируя наши действия.

В экспозиции будут представлены работы художника разных лет и техник: зоотроп The Centrifugal Soul (2016), кинетические скульптуры The Machine Zone (2019) и The Nerve Rack (2019), инсталляция Alpha Omega (2016), живописная серия Expiration Painting (2019) и новый живописный цикл The Operant Conditioning Chamber (2021).

Работы Мэта Коллишоу были представлены в таких музеях и публичных коллекциях, как: Галерея Тейт Модерн (Лондон, Великобритания), Сомерсет-хаус (Лондон, Великобритания), Музей и Художественная Галерея Бирмингема (Бирмингем, Великобритания), Галерея Боргезе (Рим, Италия), Музей Фрейда (Лондон, Великобритания), Национальная галерея современного искусства в Болонье (Болонья, Италия), Музей современного искусства в Париже (Париж, Франция), Бруклинский музей (Нью-Йорк, США), Музей Рима (Рим, Италия), Национальный музей искусства Каталонии (Барселона, Испания), Фонд Arter (Стамбул, Турция), Коллекция Британского совета (Лондон, Великобритания), Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду (Париж, Франция), Галерея современного искусства Civica (Турин, Италия), Музей современного искусства в Сан-Диего (Сан-Диего, США), Музей старого и нового искусства – MONA (Хобарт, Тасмания, Австралия), Коллекция Ольбрихта (Берлин, Германия), Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург, Россия).

