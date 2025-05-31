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ДомойLIFESTYLEВ Москве прошла ХXVI церемония награждения Международной премии «ГРАЦИЯ»

В Москве прошла ХXVI церемония награждения Международной премии «ГРАЦИЯ»

editor
By editor
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Оскар Кучера и Александр Златопольский

28 мая 2025 года на одной из лучших площадок Москвы, где проходят многие развлекательные мероприятия, в историческом центре Москвы, ресторане Светлый состоялась ХXVI церемония премии «ГРАЦИЯ», которая по праву считается самой престижной Международной премией в области красоты и здоровья, признанным знаком качества для компаний, работающих в сфере beauty & health, подобно легендарному «Оскару» в мировой киноиндустрии.

В этот торжественный вечер самые яркие представители индустрии красоты и здоровья получили награды за профессиональные достижения по итогам голосования. Мероприятие посетили европейские и российские представители индустрии, главные редакторы профильных журналов и интернет-порталов, владельцы и управляющие крупных компаний, работающие в сфере красоты и здоровья, депутаты Государственной Думы, представители органов государственной власти.

Ведущим церемонии был певец, ведущий, автор песен, победитель конкурса Аллы Борисовны Пугачевой «Алла ищет таланты», участник телепроекта Голос-7, лауреат Премии телеканала RU.TV  Дмитрий Нестеров. Яркая незабываемая программа вечера включала в себя выступление звезд российской эстрады, среди них: DJ Katya Guseva, Анфиса Чехова, Оскар Кучера, Сурен Платонов, Людмила Соколова, Александр Эгромжан, группа Интонация, Дуэт SoulMates, Эльгиза Каражанова, певец САТОРИ, актриса Ирина Борисовна Шевчук, актер, продюсер Александр Златопольский и многие другие

Гостями церемонии были главные редактора ведущих интернет журналов, печатных СМИ, ведущие радиостанций. В этом году премия за значительные профессиональные достижения была вручена представителям в 23 номинациях:

DJ Katya Guseva – Лучший Fashion DJ Show. Стиль и Грация в музыкальной индустрии

DJ Katya Guseva – Лучший Fashion DJ Show. Стиль и Грация в музыкальной индустрии

БРЕНД ECOLATIER – Лучший косметический бренд года

Бренда ECOLATIER – Лучший косметический бренд года

Анастасия Сарычева - Стилист года

Анастасия Сарычева — Стилист года

Александр Савинов – Лучший пластический хирург по комбинированному омоложению лица

Александр Савинов – Лучший пластический хирург по комбинированному омоложению лица

Центр пластической хирургии «ОН КЛИНИК» – Лучшая клиника пластической хирургии и косметологии (Еременко Валерий Сергеевич)

Центр пластической хирургии «ОН КЛИНИК» – Лучшая клиника пластической хирургии и косметологии

Хлысталов Максим Владимирович – Лучший пластический хирург по абдоминопластике

Хлысталов Максим Владимирович – Лучший пластический хирург по абдоминопластике

Научно-клинический центр EUROKAPPA – Лучшая инновационная стоматологическая клиника

Научно-клинический центр EUROKAPPA – Лучшая инновационная стоматологическая клиника

Вусал Асафович Рагимов - За инновационный прорыв в области имплантологии

Вусал Асафович Рагимов — За инновационный прорыв в области имплантологии

Оксана Павловна Зиновьева - За эффективный менеджмент и управление (Оксана Зиновьева и Наталья Толстая)

Оксана Павловна Зиновьева — За эффективный менеджмент и управление

Легендарный бренд Лошадиная сила - Лучший косметический бренд по уходу за волосами

Легендарный бренд Лошадиная сила — Лучший косметический бренд по уходу за волосами

Марьяна Владимировна Тменова - Лучший пластический хирург по комплексным операциям на теле

Марьяна Владимировна Тменова — Лучший пластический хирург по комплексным операциям на теле

Всероссийский бизнес портал in-bizness.ru – Лучший бизнес портал (Наталья Копнина)

Всероссийский бизнес портал in-bizness.ru – Лучший бизнес портал

Современный музыкально-развлекательный телеканал MUSIC BOX RUSSIA – Телевизионный канал 20 лет в эфире (Наталья Палинова)

Современный музыкально-развлекательный телеканал MUSIC BOX RUSSIA – Телевизионный канал 20 лет в эфире

Татьяна Гузеря – Лучший домашний кондитер

Татьяна Гузеря – Лучший домашний кондитер

Ирина Борисовна Шевчук - За вклад в развитие театра и кино ( дочь Актриса театра и кино Александра Афанасьева-Шевчук )

Ирина Борисовна Шевчук – За вклад в развитие театра и кино

Людмила Соколова– Лучшая певица. Красота и Грация

Людмила Соколова – Лучшая певица. Красота и Грация

Сурен Платонов – Лучший исполнитель патриотических песен

Сурен Платонов – Лучший исполнитель патриотических песен

САТОРИ – Лучший РЭП и Хип Хоп исполнитель

САТОРИ – Лучший РЭП и Хип Хоп исполнитель

Дуэт SoulMates - Лучший дуэт. Открытие года

Дуэт SoulMates — Лучший дуэт. Открытие года

Эльгиза Каражанова – Лучшая певица. Открытие года

Эльгиза Каражанова – Лучшая певица. Открытие года

Александр Эгромжан - Лучший романтический исполнитель

Александр Эгромжан — Лучший романтический исполнитель

Константин Грачев – Прорыв года

Константин Грачев – Прорыв года

Бренд «Vladislav Ananishnev» - Модный бренд с семейной историей (Владислав Владимирович Ананишнев)

Бренд «Vladislav Ananishnev» — Модный бренд с семейной историей

Сюрприз для гостей приготовила мастер кондитер Татьяна Гузеря на сцену вынесли большой торт со статуэткой «Премии ГРАЦИЯ», который пришлось «разбить» непосредственно на сцене.

В рамках церемонии премии Грация продюсер Александр Златопольский провел презентацию фильма СТАРЛИК, который выйдет на экраны кинотеатров страны в 2026 году. Благодарим за оказанную помощь и поддержку в съемках фильма: Группу Компаний «Атлас Девелопмент» в лице Владимира Городенкера, ООО «ЮК Инфорс» в лице директора Антона Марткочакова, компанию M.INT Srl и бренд M.INT Parfums в лице основателей Helen and Serge Mints, компанию Visa Light в лице генерального директора Сергея Викторовича Томас-Марта, компанию Future fitness club в лице Василия Дьяконова и Юлии Гвозденко, парфюмерный бренд Bybozo Paris.

Лауреаты и гости церемонии получили подарки: косметические наборы от звездного бренда «Лошадиная Сила», Косметические наборы от косметической компании-производителя AxiOne, сладкие подарки от Домашней Кондитерской «Сладкий Кот», косметические наборы от компании Greencosmetics.

Фото предоставлены пресс-службой Издательского дома «GRACIA»

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