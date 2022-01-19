В Москве реконструируют детский музыкальный театр имени Натальи Сац

Главгосэкспертиза России повторно рассмотрела проектно-сметную документацию на реконструкцию и техническое перевооружение Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н.И. Сац. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Осенью 1965 года известный режиссер и театральный деятель Наталья Ильинична Сац открыла в Москве первый в мире профессиональный музыкальный театр для детей. Сначала у него не было собственного здания, а в преддверии московской Олимпиады, в 1979 году, по проекту архитекторов Александра Великанова и Владилена Красильникова на проспекте Вернадского, рядом с цирком на Воробьевых горах был возведено пятиэтажное строение необычной формы общей площадью18592,2 кв. м. Его купол был увенчан бронзовой скульптурой Синей птицы на золотой арфе, ставшей впоследствии символом театра.

Для тех времен это было одно из самых передовых и технологически оборудованных театральных зданий не только в СССР, но и в Европе. Оно стало одним из самых необычных сооружений Москвы, ярким примером советского архитектурного модернизма. Однако с момента открытия в театре ни разу не проводили капитального ремонта и технологического переоснащения.

В результате реконструкции, проект которой был рассмотрен Главгосэкспертизой России, появится, по сути, новый театр, отстроенный по современным технологиям. Планируется расширение оркестровой ямы Большого зрительного зала и размещение в ней подъёмно-опускной площадки. Настилы полов и металлоконструкции под главной сценой заменят на новые, современные. В результате перепланировки появятся новые рабочие и технические помещения. Кроме того, в здании заменят окна и двери, обеспечат комфортные условия для зрителей с ограниченными физическими возможностями, будет проведен ремонт фасадов. Предусмотрены и другие необходимые работы.

После проведения реконструкции, окончание которой запланировано на 2023 год, количество зрительных мест в Большом зале театра составит 1079 человек, а в Малом зале можно будет разместить до 300 зрителей.

Финансирование работ по реконструкции и техническому перевооружению Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н.И. Сац. планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Проектную документацию подготовило ООО «ГлавПромСтрой».

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