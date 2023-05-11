Завершил свою работу образовательный проект «Метод.МОСКВА 2022»: Представители столичных креативных индустрий поддержали лучшие работы в направлении издательского дела, кино и видеоигр.

В конце апреля завершил свою работу образовательный проект «Метод. Москва» при поддержке Агентства креативных индустрий (АКИ) при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Экспертное жюри выбрало победителей в категориях «Кино», «Синопсисы для книг и издательского дела» и «Сценарии для видеоигр». В каждой из них были представлены проекты специальной номинации «Моя Москва», популяризирующие образ города через креативные индустрии. Всего в рамках номинации участники презентовали более 50 проектов. Генеральный информационный партнер «Метода» – медиапроект «Сноб».

«Метод» помогает начинающим авторам и предпринимателям сделать первые шаги в реализации своих проектов. На первом этапе прошла образовательная программа в онлайн формате с последующим отбором лучших идей. В финале участники представили свои проекты на питчинге лидерам рынка креативных индустрий для дальнейшей совместной работы. На «Метод» поступило 700 заявок, больше всего на трек «Синопсисы для книг и издательского дела» – 323 заявки. Более 500 часов участники проекта потратили на просмотр образовательных вебинаров.

В жюри треков вошли представители креативных индустрий: представители российской социальной сети «Одноклассники», редакторы издательства «Строки» (сервис МТС), детского издательства «Абрикобукс», платформы «Букмейт» (Яндекс), издательства «Альпина.Проза» литературного агентства «Голова», издательства МИФ, писательской школы Creative Writing School, продюсеры, сценаристы и сотрудники различных департаментов Vengeance Games, компании Innova, Союза литераторов, школы «Нарраторика», Infinite Art Solutions, Организации развития видеоигровой индустрии, Skillbox, АНО «АКИ», 1С GS.

Так, в треке «Синопсисы для книг и издательского дела» издательство «Манн, Иванов и Фербер» взяло в работу 3 финалистов: детские энциклопедии «Пойди, нажги углей» Сергея Мазитова и «Заповедники России» Надежды Фещенко, иронический автофикшн от мамы двух подростков «Мама, я поел и в шапке» Зинаиды Джиоевой. Сервис «Строки» выбрал для работы интеллектуальный детектив «Переплет» Юрия Геворкяна и беллетризованную биографию «Сестра» Анастасии Наприенко про сестру Антона Чехова Марию. Книжный сервис «Букмейт» выбрал в потенциальные авторы Анну Маркину, автора легкого семейного романа «Ну и тьма тараканья!» и Александру Некрасову, написавшую женский остросюжетный роман «Все тропы ведут».

«Абсолютно все заявки, которые прошли в финал, достойны того, чтобы дойти до читателя. Поэтому мы не рассматриваем финальный питчинг как конечную точку. Если заявка не была взята в работу прямо сейчас – значит, мы и после официального завершения проекта продолжим поиск подходящего издательства. И когда-нибудь вы обязательно прочитаете все книги, которые помог издать “Метод”», – рассказывает куратор книжного трека Анастасия Ханина.

Победителями, по решению экспертного жюри, в треке «Сценарии для видеоигр» стали:

1 место: Мария Анфилофьева, Котриарх (Catriarch);

2 место: Екатерина Кузнецова, Сверхподдержка;

3 место: Владислав Зинин, Totally Accurate Dating Simulator.

Представители Infinite Art Solutions планируют подписать соглашение с Клесовым Алексеем, автором проекта «МоВЭК». Компания 1С GS заинтересовалась работами Сосновской Аны «Голос богов», Третьяковой Татьяны «Уроборос», Махно Анны «Грезы», Анфилофьевой Марии «Котриарх» (Catriarch).

Онлайн школа сценаристки, видеоигр и игрового дизайна «Нарраторика» отметила проекты Дмитрия Аверкиева «Мастер и Маргарита» и Александры Кулдышевой «Бюро находок». Образовательная платформа Skillbox ведет переговоры с автором проекта «Сверхподдержка».

«Сложно не обратить внимание на интерактивную новеллу по столько значимому (в том числе, для улочек Москвы) произведению. Однако, помимо творческой составляющей, привлекает и уровень проработки документации – четкий продуктовый вижн, внятный концепт, понимание игровых фичей», – комментирует выбор онлайн школы «Нарраторика» член жюри Денис Поздняков.

Ранее в рамках 45 Московского международного кинофестиваля были объявлены победители питчинга кинопроектов.

Победителями в категории «Документальное кино» стали:

1 место: «Тайны московских картин» (Анна Колодезнева, г. Москва);

2 место: «День города» (Альбина Яруллина, г. Москва);

3 место: «Московские дизайнеры» (Юлия Туманова, г. Москва/Санкт-Петербург).

В тройку лидеров в категории «Короткометражное игровое кино» вошли проекты:

1 место: «Проклятье курьера» (Елена Сумина, Марина Воропаева, г. Москва);

2 место: «Продуктивный человек» (Анастасия Симбирцева, г. Москва);

3 место: «Подарок» (Никита Юранов, Юлия Крутова, г. Москва).

Фаворитами категории «Игровое кино и сериалы» стали:

1 место: «Суперхиро» (Марина Чернцова, г. Москва);

2 место: «Хостел Олимпийский-22» (Луиза Галеева-Серегина, Екатеринбург/Москва);

3 место: «Кто живет за шкафом?» (Ольга Сафонова, Санкт-Петербург).

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