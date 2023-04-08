14 апреля в Москве состоится презентация арт-центра нового типа «Матрикс-офис». Арт-центр призван объединить деятелей независимого московского искуства, в том числе и андеграунда - музыкантов, художников, литераторов.
Организаторы: «Музей пятнадцати минут» и on-line радио «РадиоВЫХОД».
Мероприятие получило название «Весеннее обострение». «Мы предлагаем восполнить этой весенней порой недостаток природных микроэлементов творческой активностью, напрямую поставляя эмоции в организм через периферическую сенсорную систему в готовом виде», - комментируют организаторы.
В программе мероприятия: выставка работ художников под кураторством арт-объединения «Тетра-арт», презентация партнёрской программы «радиоВЫХОДА», пленэр по фигуративу, перформансы, акустический концерт, кинопоказ, поэтический круг.
Среди приглашенных - знаковые фигуры московского независимого искусства: Умка, Владимир Вишневский, Сергей Калугин, Александр Кушнир, Стив Бургундец, Олег Коврига, Сергей Гурьев, Евгений Калачев (экс-«Оберманекен»), Владимир Преображенский («Бархатное подполье»), Алексей Сосна, Павел Миркин (фильм «ДМБ») и др.
Вход свободный, но будьте готовы к камерному пространству.
Где? Москва, ул. Новокузнецкая, д. 4/12. Matrix office.
Когда? В 18.00.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.