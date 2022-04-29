В Музее Москвы начнут работу регулярные группы арт-терапии

Музей Москвы совместно со специалистами студии «Само» запускают регулярные закрытые очные группы арт-терапии. Занятия будут проходить в Музее Москвы и Центре Гиляровского, филиале музея.

Как метод арт-терапия сформировалась на стыке искусства, психотерапии, практик экспериментального образования и деятельности общественных движений. Особенность метода заключается в использовании творческого процесса или объекта искусства в качестве посредника для выражения эмоционального состояния человека. При этом не любое занятие творчеством можно считать арт-терапией. Полноценно и эффективно терапевтический процесс может происходить только в среде, которую модерирует профессионал.

Участниками и участницами группы могут стать люди старше 23 лет, испытывающие потребность в поддержке группы, нуждающиеся в социальной проявленности, проходящие сложный период жизни и видящие ресурс в творческом действии и в сообществе.

Группы будет вести психолог, арт-терапевт и художник Максим Субота. Он работает со взрослыми и детьми индивидуально и в группах, а также с нейороотличными и нейротипичными людьми. Имеет высшее психологическое образование специального психолога и среднее медицинское образование фельдшера. Максим прошел программы по повышению квалификации в области арт-терапии и игровой терапии, центрированной на ребенке.

Занятия первой группы будут проходить по понедельникам в Центре Гиляровского, второй — по средам в Музее Москвы в течение 12 недель. Участие бесплатное. Для участия в группе необходимо заполнить заявку, затем пройти собеседование со специалистами из студии.

Даты проведения: 11 мая – 27 июля 2022.

Место проведения: пер. Столешников, 9, стр. 5, Центр Гиляровского и Зубовский бульвар, 2, Музей Москвы.

Заявка для участников представлена на сайте музея.

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