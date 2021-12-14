ГлавУпДК при МИД России завершил комплексную реставрацию фасада особняка Зинаиды Морозовой, расположенного по адресу ул. Спиридоновка, д. 17. Особняк авторства Федора Шехтеля, являющийся объектом культурного наследия федерального значения, находится в ведении ГлавУпДК. Сегодня он является одним из символов российской дипломатии за рубежом – в нем располагается Дом приемов МИД России, принимающий гостей на самом высоком уровне.

В истории здания — одного из наиболее значимых объектов культурного наследия Москвы — это была первая столь масштабная реставрация фасадов. ГлавУпДК совместно со специализированными организациями были проведены работы по фасадам, кровле и ограде особняка.

В ходе работ, начавшихся в конце 2019 года, была проведена кропотливая реставрация более 60% поверхности всего фасада. В частности, отреставрированы и укреплены многочисленные элементы декора: витражи, горгульи из шпиатра, химеры. Отреставрирован сложный парапетный декор на балконе, террасах и машикули основной башни (донжона) на восточном фасаде, а также фиалы в виде миниатюрных замков.

Материал кровли заменен на современный и долговечный цинк-титан, благодаря его высокой пластичности, крыша сохранила свою сложную форму. «Для кровли мы использовали не просто оцинкованный металл, а сплав титанцинк — материал, из которого можно делать надежные и в то же время сложные по форме декоративные элементы кровли. Мы пошли на это, так как понимаем, что при качественном монтаже срок эксплуатации такой кровли составляет около 30 лет. То же касается и других примененных материалов», — отмечает Дмитрий Драчев, начальник отдела департамента капитального строительства ГлавУпДК при МИД России. Также воссоздана водосточная система.

Завершает уникальный ансамбль особняка отреставрированная ограда, проходящая вдоль Спиридоновки, и новая архитектурная подсветка, в вечернее время эффектно подчеркивающая объем здания и его детали, а днем — практически незаметная для прохожих.

Эксперты, принимавшие участие в реставрации, отметили высочайшее качество производства работ при строительстве особняка и высокую степень сохранности основных конструкций и некоторых примененных материалов, например, высокомарочного бетона конца 19 века.

Особняк стал одной из первых крупных работ архитектора Федора Шехтеля. Он не только разработал проект сооружения и эскизы внутреннего убранства – всего за два месяца им было подготовлено более 600 чертежей, но и организовывал производство работ по строительству особняка. В строительстве были задействованы мастера высочайшего уровня, применившие уникальные техники работы с кладкой, резьбы по дереву, рельефам. Результатом работы архитектора стал удивительный синтез архитектуры высочайшей проработки и применения изобразительного искусства при планировании интерьеров.

Отправится в виртуальный тур по особняку можно по ранее предложенной ссылке.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.