В Музее Оптики Университета ИТМО – новая инсталляция «Синестезия»

Интерактивная световая экспозиция – это фантазия о том, как «выглядит» звук и звучит визуальный образ. Активно взаимодействуя с инсталляцией, каждый зритель становится магом и волшебником. Прикасаясь к предметам, играя с различным предметами и текстурами, посетители могут превращать звуки в «живые» световые картины и наблюдать, как меняется реальность вокруг.
Познакомиться с необычной инсталляцией можно в экспериментальном зале Pavilion Музея Оптики (Санкт-Петербург, Биржевая линия, д. 14) с 16 по 28 марта 2021 года. Как рассказали организаторы, особенность этой выставки — в возможности экспериментировать с собственным восприятием, наделяя привычные физические явления необычными качествами, присущими другим органам чувств и связанными с ними ощущениями.
«Этот нейрологический феномен получил в науке название «синестезия» (от древне-греческого «вместе» и «ощущение»), что нашло отражение в названии инсталляции, — рассказывает автор концепции, студентка магистратуры «Световой дизайн» Университета ИТМО Ксения Кармолина. — У синестета раздражение в одной сенсорной системе ведёт к непроизвольному отклику в другой. При этом чувства словно бы перемешиваются: можно видеть или осязать звук, слышать цвет, чувствовать текстуру или геометрическую форму мелодии и так далее».
В своей работе автор обратился к привычным с детства звукам: гул, плеск, стук, дробь, шуршание. Получить их просто: все необходимое находятся в пределах инсталляции. Зритель может постукивать, похлопывать поверхностью чаши, играть с материалами внутри инсталляции и наблюдать за визуальными изменениями пространства вокруг.
Технически экспозиция реализована при помощи цифровой технологии «кинект», которая определяет положение человека в пространстве и запускает фоновый контент. «К каждой чаше подведен контактный микрофон, который считывает звуки от прикосновений к ней снаружи. С помощью программы Touch Designer аудиосигнал запускает активный визуальный контент, а благодаря проекторам и Resolume контент выводится на полотна», — делится техническими секретами Ксения Кармолина.
Работа над инсталляцией велась в рамках учебной дисциплины «Разработка и прототипирование световых решений в интерактивной среде» (специализация «Дизайн интерактивной среды»). Обучаясь на этом направлении, студенты-светодизайнеры могут реализовывать свои идеи на практике для выставочных, музейных и сценических пространств. В рамках совместного проекта с Музеем Оптики, магистранты получили уникальную возможность продемонстрировать созданные ими работы на площадке музея.
«Для каждого посетителя инсталляция раскрывается с новой стороны. И вы видите уже не чисто программное решение, которое изначально заложил автор. А результат совестного творчества — и создателя инсталляции, и зрителей», — говорит Елена Бобрицкая, специалист по учебно-методической работе Музея Оптики Университета ИТМО.
«Синестезия» — не единственная интерактивная инсталляция в Pavilion. Всего в рамках выставки планируется показ 16 инсталляций до мая 2021 года. Каждая из работ демонстрируется в течение двух недель, затем экспозиции меняются. В рамках выставки уже прошел показ инсталляций «ФЛЮИД», «PRISMA», «ФЛАВИН» и FЁDOR. Авторы всех инсталляций – студенты магистратуры «Световой дизайн» Университета ИТМО –создали работы в рамках своих курсовых проектов. Например, основной экспозиции «ФЛАВИН» стали лампы дневного освещения, подобные тем, что в свое время использовал знаменитый Дэн Флавин для создания произведений из флуоресцентных светильников 60‑х годов ХХ века. Сильные эмоции у посетителей вызвала и «живая» инсталляция по имени FЁDOR, которая умела петь и общаться. Анализируя эмоции и поведение людей FЁDOR, отвечал им, меняя свет, цвет, рисунок инсталляции. А воспроизводимые при этом звуки напоминали голос живого человека с разными интонациями.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.