В Музее Оптики Университета ИТМО – новая инсталляция «Синестезия»

Интер­ак­тив­ная све­то­вая экс­по­зи­ция – это фан­та­зия о том, как «выгля­дит» звук и зву­чит визу­аль­ный образ. Актив­но вза­и­мо­дей­ствуя с инстал­ля­ци­ей, каж­дый зри­тель ста­но­вит­ся магом и вол­шеб­ни­ком. При­ка­са­ясь к пред­ме­там, играя с раз­лич­ным пред­ме­та­ми и тек­сту­ра­ми, посе­ти­те­ли могут пре­вра­щать зву­ки в «живые» све­то­вые кар­ти­ны и наблю­дать, как меня­ет­ся реаль­ность вокруг.

Позна­ко­мить­ся с необыч­ной инстал­ля­ци­ей мож­но в экс­пе­ри­мен­таль­ном зале Pavilion Музея Опти­ки (Санкт-Петер­бург, Бир­же­вая линия, д. 14) с 16 по 28 мар­та 2021 года. Как рас­ска­за­ли орга­ни­за­то­ры, осо­бен­ность этой выстав­ки — в воз­мож­но­сти экс­пе­ри­мен­ти­ро­вать с соб­ствен­ным вос­при­я­ти­ем, наде­ляя при­выч­ные физи­че­ские явле­ния необыч­ны­ми каче­ства­ми, при­су­щи­ми дру­гим орга­нам чувств и свя­зан­ны­ми с ними ощущениями.

«Этот ней­ро­ло­ги­че­ский фено­мен полу­чил в нау­ке назва­ние «сине­сте­зия» (от древне-гре­че­ско­го «вме­сте» и «ощу­ще­ние»), что нашло отра­же­ние в назва­нии инстал­ля­ции, — рас­ска­зы­ва­ет автор кон­цеп­ции, сту­дент­ка маги­стра­ту­ры «Све­то­вой дизайн» Уни­вер­си­те­та ИТМО Ксе­ния Кар­мо­ли­на. — У сине­сте­та раз­дра­же­ние в одной сен­сор­ной систе­ме ведёт к непро­из­воль­но­му откли­ку в дру­гой. При этом чув­ства слов­но бы пере­ме­ши­ва­ют­ся: мож­но видеть или ося­зать звук, слы­шать цвет, чув­ство­вать тек­сту­ру или гео­мет­ри­че­скую фор­му мело­дии и так далее».

В сво­ей рабо­те автор обра­тил­ся к при­выч­ным с дет­ства зву­кам: гул, плеск, стук, дробь, шур­ша­ние. Полу­чить их про­сто: все необ­хо­ди­мое нахо­дят­ся в пре­де­лах инстал­ля­ции. Зри­тель может посту­ки­вать, похло­пы­вать поверх­но­стью чаши, играть с мате­ри­а­ла­ми внут­ри инстал­ля­ции и наблю­дать за визу­аль­ны­ми изме­не­ни­я­ми про­стран­ства вокруг.

Тех­ни­че­ски экс­по­зи­ция реа­ли­зо­ва­на при помо­щи циф­ро­вой тех­но­ло­гии «кинект», кото­рая опре­де­ля­ет поло­же­ние чело­ве­ка в про­стран­стве и запус­ка­ет фоно­вый кон­тент. «К каж­дой чаше под­ве­ден кон­такт­ный мик­ро­фон, кото­рый счи­ты­ва­ет зву­ки от при­кос­но­ве­ний к ней сна­ру­жи. С помо­щью про­грам­мы Touch Designer аудио­сиг­нал запус­ка­ет актив­ный визу­аль­ный кон­тент, а бла­го­да­ря про­ек­то­рам и Resolume кон­тент выво­дит­ся на полот­на», — делит­ся тех­ни­че­ски­ми сек­ре­та­ми Ксе­ния Кармолина.

Рабо­та над инстал­ля­ци­ей велась в рам­ках учеб­ной дис­ци­пли­ны «Раз­ра­бот­ка и про­то­ти­пи­ро­ва­ние све­то­вых реше­ний в интер­ак­тив­ной сре­де» (спе­ци­а­ли­за­ция «Дизайн интер­ак­тив­ной сре­ды»). Обу­ча­ясь на этом направ­ле­нии, сту­ден­ты-све­то­ди­зай­не­ры могут реа­ли­зо­вы­вать свои идеи на прак­ти­ке для выста­воч­ных, музей­ных и сце­ни­че­ских про­странств. В рам­ках сов­мест­но­го про­ек­та с Музе­ем Опти­ки, маги­стран­ты полу­чи­ли уни­каль­ную воз­мож­ность про­де­мон­стри­ро­вать создан­ные ими рабо­ты на пло­щад­ке музея.

«Для каж­до­го посе­ти­те­ля инстал­ля­ция рас­кры­ва­ет­ся с новой сто­ро­ны. И вы види­те уже не чисто про­грамм­ное реше­ние, кото­рое изна­чаль­но зало­жил автор. А резуль­тат совест­но­го твор­че­ства — и созда­те­ля инстал­ля­ции, и зри­те­лей», — гово­рит Еле­на Боб­риц­кая, спе­ци­а­лист по учеб­но-мето­ди­че­ской рабо­те Музея Опти­ки Уни­вер­си­те­та ИТМО.

«Сине­сте­зия» — не един­ствен­ная интер­ак­тив­ная инстал­ля­ция в Pavilion. Все­го в рам­ках выстав­ки пла­ни­ру­ет­ся показ 16 инстал­ля­ций до мая 2021 года. Каж­дая из работ демон­стри­ру­ет­ся в тече­ние двух недель, затем экс­по­зи­ции меня­ют­ся. В рам­ках выстав­ки уже про­шел показ инстал­ля­ций «ФЛЮИД», «PRISMA», «ФЛАВИН» и FЁDOR. Авто­ры всех инстал­ля­ций – сту­ден­ты маги­стра­ту­ры «Све­то­вой дизайн» Уни­вер­си­те­та ИТМО –созда­ли рабо­ты в рам­ках сво­их кур­со­вых про­ек­тов. Напри­мер, основ­ной экс­по­зи­ции «ФЛАВИН» ста­ли лам­пы днев­но­го осве­ще­ния, подоб­ные тем, что в свое вре­мя исполь­зо­вал зна­ме­ни­тый Дэн Фла­вин для созда­ния про­из­ве­де­ний из флу­о­рес­цент­ных све­тиль­ни­ков 60‑х годов ХХ века. Силь­ные эмо­ции у посе­ти­те­лей вызва­ла и «живая» инстал­ля­ция по име­ни FЁDOR, кото­рая уме­ла петь и общать­ся. Ана­ли­зи­руя эмо­ции и пове­де­ние людей FЁDOR, отве­чал им, меняя свет, цвет, рису­нок инстал­ля­ции. А вос­про­из­во­ди­мые при этом зву­ки напо­ми­на­ли голос живо­го чело­ве­ка с раз­ны­ми интонациями.

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