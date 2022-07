В Музее Парка Горького открылась выставка «Закрепление смысла» арт-платформы Cube.Moscow

12 июля 2022 года в галерее Музея Парка Горького, расположенной в Арке Главного входа, стартует выставочный проект резидентов арт-платформы Cube.Moscow — галереи M.A.R.S.H. и Arts Square Gallery. Выставка исследует отношения между художественным произведением и его миром — он либо раскрывается в глубине работы, либо выходит за рамки сюжета, в окружающее пространство.

Всего на выставке представлено 30 произведений современного искусства, собранных куратором Романом Шалгановым. Серия керамических работ Романа Твердохлебова разворачивает вокруг себя свой мир через серию отсылок вовне, в то время как живописные и графические работы Александра Архутика, Насти Миро, Макса Талинга и Александра Цыганова раскрывают собственные миры в своих глубинах.

Выставка будет интересна всем, кто увлечен актуальным искусством и культурой, готов погружаться в яркий современный контекст и знакомиться с молодыми российскими художниками. Увидеть её можно до 10 августа по стоимости билета в музей.

Настя Миро работает в реалистическом направлении живописи. Художница вывела темперную живопись на иной уровень, каждый раз демонстрируя максимальную реалистичность с помощью темперной краски. Галерея M.A.R.S.H. представит ее работы из серии Out of social noise, Master of puppets, «Бетонное утро», «Ляйсан» и другие. За плечами художницы – более десятка персональных выставок в России и участие в групповых выставках и ярмарках в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Майами, Монако, Амстердаме и Дубае.

Настя Миро. Out of social nise V

Настя Миро. Out of social nise III

Настя Миро. Master op puppets

Макс Талинг живет и работает в Москве. Участник различных групповых выставок в Москве и Международных художественных ярмарок. Предоставленные галереей M.A.R.S.H. работы «Фарфоровое сердце», «Братья Камчатовы», «Ульяна Кашапова» и «Прежде чем расстаться» – не просто графика, а месяцы кропотливого труда. Синий цвет выбран для особого отстранения: общий тон хоть и кажется монохромным, но составлен из разных оттенков синего цвета. Сложные узоры композиции создают особую глубину и рождают ощущение покоя и тишины.

Макс Талинг. Братья Камчатовы. Из цикла «Плакаты»

Макс Талинг. Прежде чем расстаться. Портрет Ники

Макс Талинг. Ульяна Кашапова. Из цикла «Плакаты»

Александр Цыганов регулярно выставляется в крупных галереях Таллина (A-Gallery, Draakoni gallery, Navitrolla gallery). Работы художника находятся в частных коллекциях в России, Швеции, Норвегии, Литвы, Латвии. В своих работах художник использует карандаш, ручку и масло. Герои картин Александра Цыганова будто смотрят в себя, что позволяет созидателю картины прочувствовать нордический склад характера художника. Галерея M.A.R.S.H. представляет работы «Бумажный мальчик», «Семья», «Минотавр», «Иностранцы», «Портрет», «Машинисты».

Александр Цыганов. Портрет

Александр Цыганов. Семья

Александр Цыганов. Минотавр

Роман Твердохлебов работает с образами людей, животных и природы. Через наблюдение и познание процессов и вещей он создает нестандартные и абстрактные формы, экспериментируя с текстурами, цветом и свойством металла, керамики, дерева, камня и композитов. В экспозицию войдет серия работ Untitled coins из майолики.

Роман Твердохлебов. Серия работ Untitled coins

Александр Архутик — советский и российский графический дизайнер. С 1975 года работает в области книжной графики, полиграфического и рекламного дизайна. На счету художника персональные выставки графических работ в России, Польше, Германии. Лауреат международных премий «Эпика» (Франция), Союза дизайнеров России и Союза журналистов России. В 2004 году был отмечен благодарностью Министерства культуры РФ. Arts Square Gallery представляет серию работ «Девушки и персики», в которую войдет 9 картин.

Александр Архутик. Дорога

Александр Архутик. Рояль и апельсины

Александр Архутик. Натюрморт с двумя апельсинами

Александр Архутик. Воин

Александр Архутик. Птица

Александр Архутик. Перцы

Александр Архутик. Ванная

Александр Архутик. Груша

