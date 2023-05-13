КАЗАНЬ: Выставка «После бала» основана на реальных событиях

Выставка «”После бала” Льва Толстого: 120 лет с написания рассказа» откроется в филиале Национального музея Республики Татарстан, музее Е.А. Боратынского в городе Казани, в четверг, 18 мая. Примечательно, что именно в Казани произошли события, которые вдохновили Толстого на написание этого произведения. Выставка организована Государственным музеем Л.Н. Толстого и Национальным музеем Республики Татарстан.

Б.М. Кустодиев. Обложка к рассказу Л.Н. Толстого «После бала»

С.Ф. Адамович. Бал. 1978

К.Н. Голицын. Л.Н. Толстой в Казани

Гусаков. Дом Горталова в котором жил Лев Толстой в Казани

В.Ф. Гилберт. Сквозь строй. 1937

В основе рассказа «После бала» лежат события, произошедшие в Казани с братом Льва Толстого – Сергеем Николаевичем Толстым, который был влюблен в Варвару Андреевну Корейш, дочь военного начальника Андрея Петровича Корейша. На выставке представлены фотографии Сергея Николаевича, братьев Толстых, а также фотография В.А. Корейш (в замужестве Хвощинской). Накануне дня, когда Сергей Николаевич хотел сделать предложение, он увидел, как отец будущей невесты руководит наказанием солдата шпицрутенами, и отказался от брака. Герой рассказа «После бала» тоже не смог после увиденного посещать дом полковника.

В музее Е.А. Боратынского продемонстрированы черновые рукописи произведения, в которых Толстой подбирает заголовок для рассказа, и книжные издания разных лет с публикацией рассказа «После бала» из фондов Государственного музея Л.Н. Толстого. Своеобразным мостом во времени станет портрет молодого Толстого времен учебы в Казанском университете. Кроме того, на выставке представлены документы, касающиеся студенчества Льва Толстого.

Рассказ «После бала» строится по принципу художественного противопоставления: яркая картина пышного бала в дворянском собрании сменяется суровой сценой мучительного наказания беззащитного солдата, которого под сухой треск барабанов прогоняют по плацу сквозь строй. Этот разительный контраст показан в иллюстрациях художников Б.М. Кустодиева, Е.Е. Лансере, А. Стефановского, Б.И. Сидельковского, В.Ф. Гильберта, Н.Н. Пискарева и С.Ф. Адамовича, которые также увидят посетители выставки.

Предметы эпохи 1840-х годов из коллекции частного просветительского проекта «Музей на ладони» дополняют рассказ об эпохе, описанной Львом Толстым.

Выставка «”После бала” Льва Толстого: 120 лет с написания рассказа» продлится до 9 июля.

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