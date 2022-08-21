В музее-заповеднике «Горки Ленинские» состоялось открытие VIII Международного фестиваля «Джазовые сезоны»

20 августа на территории подмосковного музея-заповедника «Горки Ленинские» состоялась церемония открытия VIII Международного фестиваля «Джазовые сезоны». В этом году его посвятили 100-летию российского джаза.

«Это потрясающее место. Сюда приезжают замечательные артисты: российские и зарубежные коллективы. В этом году мы вместе празднуем столетие российского джаза, смотрим в прошлое, но смотрим и в будущее, потому что огромное количество молодых музыкантов сейчас «оперилось» и виртуозно играют потрясающую музыку. И многих музыкантов мы открыли именно здесь, на «Джазовых сезонах». Конечно, без поддержки правительства Московской области, министерства культуры и лично губернатора мы бы ничего не смогли. Изначально это была идея губернатора Московской области и его команды, наполнить эту замечательную усадьбу музыкой и творчеством. И вот уже 8 лет мы убеждаемся в правильности этого решения. Ведь сегодня тот самый случай, когда мы выступаем, не отрываясь от природы, на открытом воздухе. Здесь естественная акустика и звук гораздо лучше, чем в любом зале. «Джазовые сезоны» — это и музыка, и пикник, и приятное общение с родными и близкими. А для музыкантов ещё и отличная возможность показать свои новые программы, заявить о себе», — подчеркнул художественный руководитель Фестиваля, Народный артист России Игорь Бутман.

Открыл концертную программу Сергиево-Посадский муниципальный оркестр под управлением Игоря Кантюкова. Он был создан из числа музыкантов-энтузиастов Сергиева Посада, входивших в состав самодеятельного духового оркестра, и в 1993 году обрел свой официальный статус профессионального музыкального коллектива. Высокий уровень исполнительского мастерства позволяет оркестру участвовать в статусных музыкальных фестивалях Италии, Франции, Германии, Швейцарии, Испании, Болгарии, Польши, Литвы, Сербии, Кипра, Австралии и других стран.

«Джазовые сезоны» — одно из главных культурных событий этого лета в Подмосковье. У фестиваля, безусловно, уже есть своя публика, которая приезжает в Горки Ленинские за ритмом, хорошим звуком, настроением. Ведь джаз – это, прежде всего, настроение. У нас много мест, где проводятся большие музыкальные мероприятия: фестиваль Чайковского в Клину, «Лето.Музыка.Музей» в Новом Иерусалиме, литературный фестиваль Проект.Поэт, Антоновские яблоки, другие. Московская область на все лето превращается в единый большой опэн-эйр. И для нас очень важно, чтобы к нам приезжали туристы, чтобы мы могли радовать их, жителей Подмосковья, а также других регионов выступлениями как супер-звезд, так и новыми именами. За два дня «Джазовых сезонов» мы ожидаем в Горках Ленинских более 10 тысяч гостей, что говорит о популярности фестиваля», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Продолжил концертную программу квартет Софии Ацбеха-Негги. София — молодая талантливая джазовая певица, суперфиналистка телепроекта «Синяя Птица», обладатель специального приза конкурса Jazz Across Borders и Гран-при конкурса «Music Parking», победитель конкурса «Рояль В Джазе», а также резидент проекта JAZZPORT и номинант премии Радио Jazz.

В этот вечер на главной сцене выступил яркий представитель мировой элиты русской фортепианной школы Денис Мацуев, чьи концертные программы отличает неизменное качество, новаторство творческих концепций и глубина художественных интерпретаций. Сегодня Мацуев — гость самых престижных концертных залов мира, участник крупнейших музыкальных фестивалей, постоянный партнер ведущих симфонических оркестров России, Европы, Северной Америки и стран Азии. Артист чрезвычайно востребован за рубежом, однако считает своим главным приоритетом развитие филармонического искусства в регионах России. В рамках «Джазовых сезонов» маэстро представил программу, включающую как традиционный джаз, так и джазовые импровизации на классические темы. Совместно с Денисом Мацуевым на сцену вышли Борислав Струлев (виолончель), Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные), Екатерина Мочалова (домра).

Программу «От барокко до джаза» в день открытия фестиваля на подмосковной сцене представил коллектив «Симфоджаз братьев Ивановых» — это джазовый проект заслуженных артистов России Михаила Иванова (фортепиано) и Андрея Иванова (контрабас). «От барокко до джаза» — новый синтетический современный жанр, объединяющий классический барокко, джазовую ритмику и блюзовую интонацию, а также старинную сюиту с характерными для нее частями и импровизационное развитие мелодических линий.

Завершили первый день фестиваля в Горках Ленинских бессменные хедлайнеры «Джазовых сезонов» Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. За годы своего существования оркестр под управлением Игоря Бутмана зарекомендовал себя как один из ведущих оркестров мира и главный идеолог развития джазового искусства в России. Более 20 лет музыканты регулярно представляют страну на самых престижных мировых фестивалях. Только за прошедшие пять лет коллектив, названный журналом «JazzTimes» «созвездием виртуозов», дал более 500 концертов в России и за рубежом.

Для юных гостей фестиваля в детском шатре свою специальную программу также представил Союзмультфильм, работала игровая зона от русской шахматной школы, а также музыкальный лекторий, мастер-классы и тест-драйв музыкальных инструментов.

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