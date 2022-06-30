В музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева» прошла первая выставка в рамках проекта «Арт-усадьба»

25 июня в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, а также команды молодого сообщества художников и коллекционеров Art&Invest club прошла первая выставка в рамках проекта «Арт-усадьба».
Посетители смогли насладиться работами современных авторов на фоне старинной усадьбы и тютчевских ландшафтов. Хэдлайнерами мероприятия выступили художник Дмитрий Беляков-Романов, скульпторы Василиса Липатова и Лев Ефимов.
В рамках мероприятия состоялся аукцион работ современных художников.
Все вырученные средства, полученные от продажи картин, будут переданы в благотворительный фонд помощи детям «Кораблик».
Приглашаем на следующее мероприятие в рамках проекта «Арт-усадьба», которое состоится 16 июля в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово».
Гостей будет ждать не менее интересная программа – новая выставка работ художников и скульпторов, аукцион, угощения и мастер-классы.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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