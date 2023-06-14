В «Зарядье» открывается выставка «ЧАЙКА» – ретрофутуристическое погружение в колыбель российской космонавтики

16 июня, в день 60-летия полета первой женщины-космонавта, Валентины Терешковой, в Белокаменном подклете Старого Английского двора откроется выставка «ЧАЙКА» – ретрофутуристическое погружение в колыбель российской космонавтики. Парк «Зарядье» совместно с АО НПП «Звезда» имени академика Г.И.Северина и Ярославским музеем-заповедником открывает очередную главу проекта #Подклет – выставку «ЧАЙКА».

Скафандр Валентины Терешковой

Новое исследование – посвящение не только полету Валентины Терешковой, но и людям, которые сделали этот полет возможным. Поговорим об инженерах, конструкторах, испытателях, которые вот уже более 70 лет создают системы жизнеобеспечения и средства аварийного спасения космонавтов. От скафандров до систем катапультирования, от установок для перемещения и маневрирования в открытом космосе до космических технологий в народном хозяйстве.

Ровно 60 лет назад на орбиту Земли был выведен космический аппарат "Восток-6", управляемый первой в истории женщиной-космонавтом – Валентиной Терешковой. Чуть раньше стартовал и еще один советский корабль – «Восток-5», на его борту находился космонавт Валерий Быковский. «Чайка» и «Ястреб» (позывные космонавтов) вели переговоры, пели песни и впервые в жизни видели звезды так близко.

Продолжительность полета корабля «Восток-6» составила 2 суток 22 ч. 50 мин., дальность – 1,971 млн км. В эквиваленте – 48 оборотов вокруг Земли. Позывной «Чайка» предложил Сергей Павлович Королев – первоначальный вариант «Береза» слишком долго набирался с помощью азбуки Морзе. В задачи полета Валентины Терешковой входила отработка систем корабля и, в первую очередь, систем жизнеобеспечения, изучение влияния различных факторов космического полета на женский организм. В течение полета первая женщина-космонавт записывала в бортовой журнал свои наблюдения, проводила психологические и вестибулярные тесты, поддерживала связь с Землей, передавала данные о работе систем корабля, показания приборов, информацию о влажности, давлении и температуре, вела переговоры с командиром «Востока-5». Спускаемый аппарат корабля «Восток-6» успешно приземлился 19 июня 1963 г. в 11 ч. 20 мин. в расчетном районе посадки в Алтайском крае.

В мире полет первой женщины-космонавта вызвал огромный резонанс. Радио, телевидение, заголовки газет и журналов были переполнены сообщениями о новой русской победе. Тысячи женщин на планете хотели быть похожими на Терешкову, девочек называли именем Валя, "Чайка" стала еще одним символом покорителей космоса.

Выставка в Подклете погружает в атмосферу космических 60-х – одновременно романтичных и технологичных, выверенных и вдохновенных. Основной предмет – защитный костюм Валентины Терешковой, в котором она облетела Землю, из фондов музея АО НПП «Звезда» имени академика Г.И.Северина. Уже более 70 лет это ведущее российское производственное предприятие проектирует и создает все системы жизнеобеспечения и безопасности для космонавтов и летчиков. Скафандры, защитные костюмы, ложементы, катапультные и амортизационные кресла, средства аварийного спасения космонавтов, установки для перемещения и маневрирования в открытом космосе – это и не только производят в подмосковном Томилино.

СК-1. Скафандр первого космонавтоа Земли Юрия Гагарина

Все советские и российские космонавты прошли через подготовку на «Звезде». Потому, что именно тут создают системы индивидуальной защиты. Скафандр СК-1 Юрия Гагарина и СК-2 Валентины Терешковой, «Беркут» для выхода в открытый космос Алексея Леонова, «Ястреб»,

в котором Алексей Елисеев совершил первый в мире переход через открытое космическое пространство, лунный скафандр «Кречет» и, конечно, современные «Сокол» и «Орлан». Обо всем этом расскажут эксперты и испытатели АО «НПП Звезда»: Дергунов Николай Иванович – советник генерального директора – главного конструктора по авиационной тематике; Бодров Александр Сергеевич – заместитель начальника отдела испытательного комплекса; Черкасов Андрей Николаевич – ведущий инженер испытательного комплекса и Симакина Дарья Владимировна – начальник центра «Просвещение».

Беркут - скафандр для выхода в открытый космос Алексея Леонова

Посетители выставки узнают, как «работает» спасательный скафандр «Сокол» и почему российский «Орлан» так нужен на МКС, как проходит «подгонка» скафандров и ложементов и зачем «Форель» входит в аварийный спасательный комплект космонавта. Смогут увидеть кадры испытаний знаменитого СК-1 и катапультного кресла КП-ВЗА, использовавшегося в космических кораблях типа «Восток».

На мультимедийных экранах – биография Валентины Терешковой, кадры ее подготовки и полета, личные фотографии и письма к маме и дочери из фондов Ярославского музея-заповедника, история первого женского космического отряда и подборка фактов из жизни космонавтов.

Чтобы окончательно погрузиться в атмосферу 1963 года можно будет полистать полную подборку журнала Огонек, который выходил каждую неделю и, конечно, посвятил целый номер Валентине Терешковой и Валерию Быковскому, почувствовать запах духов «Ярославна», специально выпущенных в честь первой женщины-космонавта и вспомнить, что еще произошло ровно 60 лет назад.

Оформление выставки завязано на космических сюжетах с обложек научно-популярных журналов 60-70-х годов. Мечты ученых о покорении космического пространства, путешествиях на планеты Солнечной системы и за ее пределы, новых кораблях и новых людях – все это большая легенда, ставшая реальностью.

Куратор и художник Никита Лукинский снова поэкспериментировал с нейросетевым искусством, сгенерировав изображения предметов из нашей сегодняшней жизни в эстетике космо-арта середины XX века.

Выставка завершит работу 30 июля 2023 года.

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