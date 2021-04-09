В «Ночь Музыки» площадь 1905 года превратится в Оперный театр

В Ека­те­рин­бур­ге 25 июня 2021 года состо­ит­ся Ural Music Night. На фести­валь еже­год­но пода­ют заяв­ки тыся­чи музы­кан­тов раз­ных жан­ров, и съез­жа­ют­ся тури­сты со всех кон­цов Зем­ли, что­бы уви­деть и услы­шать, как сто­ли­ца Ура­ла пре­вра­ща­ет­ся в одну боль­шую сце­ну. Музы­ка зву­чит на пло­ща­дях и алле­ях, в музе­ях и теат­рах, в кафе, клу­бах, ресто­ра­нах, на кры­шах и на воде. В 2021 году музы­ка всех воз­мож­ных жан­ров будет играть со 100 сцен в цен­тре горо­да. В рам­ках фести­ва­ля «Урал Опе­ра Балет» сыг­ра­ют юби­лей­ный 100‑й спек­такль «Тра­виа­та».

Гло­баль­ные пере­ме­ны затро­ну­ли пло­щад­ки Ural Music Night, свя­зан­ные с клас­си­че­ской музыкой.

«Арии с бал­ко­на». Фото­граф Миха­ил Морозов

«Урал Опе­ра Балет» еже­год­но, начи­ная с 2016 года, при­ни­ма­ет уча­стие в фести­ва­ле. Пло­щад­ка «Арии с бал­ко­на» ста­ла тра­ди­ци­он­ным местом при­тя­же­ния мно­гих гостей «Ночи Музы­ки». В 2021 году «Арии с бал­ко­на» впер­вые будут испол­нять­ся на пло­щад­ке перед зда­ни­ем УрФУ на Лени­на, 49.

Сце­на из спек­так­ля «Тра­виа­та». Фото­граф Оль­га Корелюк

«В этом году мы пред­ста­вим на Ural Music Night спек­такль «Тра­виа­та» Джу­зеп­пе Вер­ди. Орга­ни­за­то­ры постро­ят на «Пло­ща­ди 1905 года» сце­ну опер­ной кон­фи­гу­ра­ции. «Тра­виа­та» на фести­ва­ле ста­нет для наше­го теат­ра пер­вой пол­но­цен­ной поста­нов­кой на откры­том воз­ду­хе. Спе­ци­аль­но для фести­ва­ля мы созда­дим вер­сию про­дол­жи­тель­но­стью 1 час 40 минут», – рас­ска­зы­ва­ет про глав­ную клас­си­че­скую пло­щад­ку Андрей Ген­на­дье­вич Шиш­кин, дирек­тор теат­ра «Урал Опе­ра Балет».

Пло­щадь сце­ни­че­ской кон­струк­ции, кото­рая будет постро­е­на для спек­так­ля на Пло­ща­ди 1905 года – 500 кв.м. В непо­сред­ствен­ной орга­ни­за­ции сце­ны будет задей­ство­ван 221 человек.

В рам­ках «Ураль­ской Ночи Музы­ки-2021» «Урал Опе­ра Балет» сыг­ра­ют юби­лей­ный 100‑й спек­такль «Тра­виа­та». Это ста­нет послед­ним испол­не­ни­ем опе­ры в дан­ной постановке.

Груп­па «Каста»

Орга­ни­за­то­ры объ­яви­ли пер­вых хед­лай­не­ров, ими ста­нут груп­па «Каста» и Вадим Самой­лов («Ага­та Кри­сти»), кото­рый высту­пит на пло­щад­ке, посвя­щен­ной 35-летию Сверд­лов­ско­го рок-клу­ба (Глав­поч­тамт). Фести­валь под­го­то­вил несколь­ко сюр­при­зов и новых сцен: этни­че­ская пло­щад­ка с пред­став­лен­ны­ми на ней тра­ди­ци­он­ны­ми тан­ца­ми и музы­кой наро­дов Рос­сии и сце­на совре­мен­ной этни­че­ской фьюжн-музыки.

Вадим Самой­лов

«Наша основ­ная зада­ча, как вы помни­те, — мани­фе­сти­ро­вать, что Ека­те­рин­бург хотя бы на одну ночь ста­но­вит­ся музы­каль­ной сто­ли­цей мира. В этом году фести­валь уста­но­вил рекорд по заяв­кам от музы­кан­тов как по их чис­лу, так и по гео­гра­фии. Мы искренне верим, что все гра­ни­цы откро­ют и «Ночь музы­ки» ста­нет местом сбо­ра музы­кан­тов и зри­те­лей со все­го мира», — рас­ска­зы­ва­ет Евге­ний Льво­вич Горен­бург, дирек­тор фести­ва­ля Ural Music Night.

Фото­граф Катя Русина

22 мар­та закон­чил­ся при­ем анкет от музы­кан­тов, орга­ни­за­то­ры полу­чи­ли рекорд­ное коли­че­ство заявок – 2 268. В 2019 году — 900, в 2020 – 1300 заявок. В 2019 году орг­ко­ми­тет полу­чил анке­ты из 87 горо­дов, в 2020 – из 162, а в 2021 году – 238 городов.

Кро­ме Рос­сии, заяв­ки на уча­стие в фести­ва­ле при­шли из 19 стран: Арме­ния, Бела­русь, Вели­ко­бри­та­ния, Гер­ма­ния, Гру­зия, «Донец­кая народ­ная рес­пуб­ли­ка», Изра­иль, Индо­не­зия, Казах­стан, Лат­вия, Лит­ва, Мол­да­вия, Нидер­лан­ды, Поль­ша, Пуэр­то-Рико, Сло­ве­ния, Тур­ция, Узбе­ки­стан, Украина.

Про­ект реа­ли­зо­вы­ва­ет­ся с исполь­зо­ва­ни­ем гран­та Пре­зи­ден­та Рос­сий­ской Феде­ра­ции, предо­став­лен­но­го Фон­дом пре­зи­дент­ских грантов.

Для справ­ки:

Созда­те­ли спек­так­ля: дири­жер Алек­сей Люд­ми­лин, режис­сер Алек­сей Сте­па­нюк, худож­ник по костю­мам Ната­лья Сте­па­но­ва, хор­мей­стер Эль­ви­ра Гай­фул­ли­на, хорео­граф Гали­на Кало­ши­на. Веду­щие соли­сты теат­ра испол­нят глав­ные пар­тии: Оль­га Вути­рас – Вио­лет­та, Сер­гей Осо­вин либо Иль­гам Вали­ев – Аль­фред, Юрий Девин либо Дмит­рий Ста­ро­ду­бов – Жер­мон. Пока озву­чи­ва­ем 2 соста­ва. Хор и оркестр так­же при­ни­ма­ют уча­стие в представлении.

«Тра­виа­та» идёт в репер­ту­а­ре теат­ра 15‑й сезон. Спек­такль посмот­ре­ли за эти годы 84 307 зрителей.

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