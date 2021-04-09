В «Ночь Музыки» площадь 1905 года превратится в Оперный театр

В Екатеринбурге 25 июня 2021 года состоится Ural Music Night. На фестиваль ежегодно подают заявки тысячи музыкантов разных жанров, и съезжаются туристы со всех концов Земли, чтобы увидеть и услышать, как столица Урала превращается в одну большую сцену. Музыка звучит на площадях и аллеях, в музеях и театрах, в кафе, клубах, ресторанах, на крышах и на воде. В 2021 году музыка всех возможных жанров будет играть со 100 сцен в центре города. В рамках фестиваля «Урал Опера Балет» сыграют юбилейный 100‑й спектакль «Травиата».
Глобальные перемены затронули площадки Ural Music Night, связанные с классической музыкой.
«Арии с балкона». Фотограф Михаил Морозов
«Урал Опера Балет» ежегодно, начиная с 2016 года, принимает участие в фестивале. Площадка «Арии с балкона» стала традиционным местом притяжения многих гостей «Ночи Музыки». В 2021 году «Арии с балкона» впервые будут исполняться на площадке перед зданием УрФУ на Ленина, 49.
Сцена из спектакля «Травиата». Фотограф Ольга Корелюк
«В этом году мы представим на Ural Music Night спектакль «Травиата» Джузеппе Верди. Организаторы построят на «Площади 1905 года» сцену оперной конфигурации. «Травиата» на фестивале станет для нашего театра первой полноценной постановкой на открытом воздухе. Специально для фестиваля мы создадим версию продолжительностью 1 час 40 минут», – рассказывает про главную классическую площадку Андрей Геннадьевич Шишкин, директор театра «Урал Опера Балет».
Площадь сценической конструкции, которая будет построена для спектакля на Площади 1905 года – 500 кв.м. В непосредственной организации сцены будет задействован 221 человек.
В рамках «Уральской Ночи Музыки-2021» «Урал Опера Балет» сыграют юбилейный 100‑й спектакль «Травиата». Это станет последним исполнением оперы в данной постановке.
Группа «Каста»
Организаторы объявили первых хедлайнеров, ими станут группа «Каста» и Вадим Самойлов («Агата Кристи»), который выступит на площадке, посвященной 35-летию Свердловского рок-клуба (Главпочтамт). Фестиваль подготовил несколько сюрпризов и новых сцен: этническая площадка с представленными на ней традиционными танцами и музыкой народов России и сцена современной этнической фьюжн-музыки.
Вадим Самойлов
«Наша основная задача, как вы помните, — манифестировать, что Екатеринбург хотя бы на одну ночь становится музыкальной столицей мира. В этом году фестиваль установил рекорд по заявкам от музыкантов как по их числу, так и по географии. Мы искренне верим, что все границы откроют и «Ночь музыки» станет местом сбора музыкантов и зрителей со всего мира», — рассказывает Евгений Львович Горенбург, директор фестиваля Ural Music Night.
Фотограф Катя Русина
22 марта закончился прием анкет от музыкантов, организаторы получили рекордное количество заявок – 2 268. В 2019 году — 900, в 2020 – 1300 заявок. В 2019 году оргкомитет получил анкеты из 87 городов, в 2020 – из 162, а в 2021 году – 238 городов.
Кроме России, заявки на участие в фестивале пришли из 19 стран: Армения, Беларусь, Великобритания, Германия, Грузия, «Донецкая народная республика», Израиль, Индонезия, Казахстан, Латвия, Литва, Молдавия, Нидерланды, Польша, Пуэрто-Рико, Словения, Турция, Узбекистан, Украина.
Проект реализовывается с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
Для справки:
Создатели спектакля: дирижер Алексей Людмилин, режиссер Алексей Степанюк, художник по костюмам Наталья Степанова, хормейстер Эльвира Гайфуллина, хореограф Галина Калошина. Ведущие солисты театра исполнят главные партии: Ольга Вутирас – Виолетта, Сергей Осовин либо Ильгам Валиев – Альфред, Юрий Девин либо Дмитрий Стародубов – Жермон. Пока озвучиваем 2 состава. Хор и оркестр также принимают участие в представлении.
«Травиата» идёт в репертуаре театра 15‑й сезон. Спектакль посмотрели за эти годы 84 307 зрителей.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.