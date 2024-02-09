В ожидании чуда: Самая большая аудитория в мире в предвкушении гала-концерта  Тан Иннань

В китайской традиционной культуре праздник Весны - Новый год по лунному календарю - является семейным праздником. Поэтому вернуться домой и встретить Новый год в кругу семьи – это то, чего весь год ждёт каждый житель страны. Для китайцев гала-концерт «Чуньвань» стал неотъемлемой частью праздника Весны. В каждой китайской семье, которая устраивается в ожидании праздника у телевизора, царит атмосфера радости и веселья. Эта программа Центрального телевидения Китая сразу полюбилась всем, независимо от возраста. Гала-концерт позволяет всем гражданам КНР и китайцам, которые живут далеко от родины предков, почувствовать себя одной большой семьей.

В 2024 году новогодний гала-концерт выйдет в эфир уже в 41-й раз. Что это такое, Чуньвань, почему он так знаменит и любим?

Новогодний гала-концерт медиакорпорации Китая, известный как Гала-концерт Весеннего фестиваля и обычно сокращаемый по-китайски как «Чуньвань», представляет собой специальный концертный выпуск к китайскому Новому году, который транслируется ежегодно. У гала-концерта самая большая аудитория среди всех развлекательных шоу в мире.

Это варьете-шоу, часто включающее музыкальные, танцевальные, комедийные и драматические представления. Для многих китайских семей стало ритуалом - смотреть шоу в канун Нового года по лунному календарю.

Развитие Чуньваня

Первый новогодний гала-концерт на Центральном телевидении Китая вышел в эфир в 1983 году. Для него был выделен очень низкий бюджет. Площадь студии составила 600 квадратных метров. Она могла вместить всего лишь 60 сотрудников и 200 гостей. Гала-концерт вышел в прямой эфир, позволяющий зрителям смотреть программу в режиме реального времени, что стало важной вехой в развитии китайских технологий прямого телевещания. Первый новогодний гала-концерт имел огромный успех у зрителей по всей стране

На втором новогоднем гала-концерте в 1984 году формат шоу начал претерпевать изменения. Впервые для участия в нём были приглашены ведущие из Сянгана и Тайваня. Что касается ярких выступлений, то сянганский певец Чжан Минминь, одетый в костюм Чжуншань, исполнил песню «Мое китайское сердце». Его имя стало широко известно в Китае.

С 1985-го года Гала-концерт начал двигаться к своему зрелому периоду, многие типы программ приобрели фиксированный формат, их признали и полюбили зрители.

В 1990-е годы ожидания людей от гала-концерта по случаю праздника Весны сместились от духовного освобождения 1980-х годов к культурному наполнению. Зрители обратили внимание на качество программ. В этот период гала-концерты стали более современными и развлекательными. Программы отошли от однообразного, стереотипного формата 1980-х годов.

Вступив в XXI век, китайская телевизионная индустрия значительно продвинулась, однако гала-концерт встал перед дилеммой, как угодить публике. Начиная с 2003 года, команда программы Центрального телевидения Китая начала более открыто вносить в выступления элементы из внешнего мира. В 2011 году на гала-концерте появились иностранцы разных возрастов, которые свободно говорили по-китайски. Среди них были русский, австралиец и кениец. Шоу этого года было отмечено выступлениями различных исполнителей из «обычных людей», которые были выбраны народным голосованием в телевизионном конкурсе.

В 2012 году Чуньвань одновременно посмотрело более 700 млн. зрителей, что было отмечено в книге рекордов Гиннеса!

С 2016 года гала-концерт транслируется для китайской диаспоры и миллионов телезрителей по всему миру на четверном канале Центрального телевидения Китая со специальными одновременными трансляциями для иностранных зрителей в сети CGTN.

С 2015 года Центральное телевидение Китая начало выпускать талисманы гала-концерта к празднику Весны. Обычно это стилизованные животные китайского зодиака, символы, отражающие атмосферу, связанную с праздником. Первый талисман в истории «Чуньвань» получил имя «Ян Ян». Он символизирует процветание в Год овцы.

В 2023 году Медиакорпорация Китая представила талисман гала-концерта к празднику Весны – кролика Туюаньюаня и его плюшевое воплощение в виде игрушки. В 2024 году талисманом гала-концерта по случаю праздника Весны стал Лун (Дракон) Чэньчэнь. Он символизирует счастье, благополучие и мир.

Значение Чуньваня

Гала-концерт по случаю праздника Весны — это не только развлекательное, но и культурно-просветительское мероприятие. Благодаря ему люди могут познакомиться с различными элементами китайской культуры, отраженными в истории, фольклоре и литературе, а также лучше понять глубину китайской традиционной культуры.

Трансляция Чуньваня способствует распространению китайской культуры и ценностей как в стране, так и за рубежом. Кроме того, Чуньвань отражает чувство социальной идентичности. Благодаря просмотру, люди могут понять и почувствовать основные ценности и культурные концепции современного китайского общества, а также усилить чувство принадлежности к социальной культуре. Влияние Чуньваня также может содействовать социальным и культурным инновациям и изменениям.

Чуньвань демонстрирует идею воссоединения. Для китайцев, проживающих за пределами страны, идея воссоединения – это не только их заветное желание, но и часть культурного гена. Благодаря развитым интернет-платформам с 2001 года зрители во всем мире получили возможность в преддверии Нового года воссоединиться в «облачном» формате.

Технология в Чуньване

За 40 лет в гала-концерте было задействовано множество технологических новинок.

В 1983-м году новогодний гала-концерт впервые транслировался в прямом эфире для всей страны.

В 1993-м году на сцене был установлен светодиодный экран.

В 2012-м году на новогоднем гала-концерте была впервые использована технология голографической проекции.

В 2013-м году была использована технология дополненной реальности.

В 2016-м году были впервые задействованы роботы и дроны.

В 2017 году использовалась технология виртуальной реальности.

В 2019-м – гибкий экран.

В 2020-м – трехмерное изображение, не требующее очков.

В 2021-м – экран с разрешением 8K, виртуальная сцена и исполнители.

В 2022-м – использование светодиодных экранов для создания купольного пространства с углом обзора 720 градусов.

В 2023-м – Впервые удалось добиться "8K сверхвысокой четкости + 3D красочный звук" в ходе прямой трансляции. Впервые использованы самостоятельно разработанные Китаем камеры сверхвысокой четкости 8K. В этом же году появился и первый талисман, который был

создан с помощью анализа больших данных.

создан с помощью анализа больших данных. В 2024-м – Впервые развернута в студии иммерсивная интерактивная система, а съемочная система сверхвысокого разрешения со свободным обзором фиксирует движения актеров во всех направлениях, запечатлевая захватывающие моменты программы. Кроме этого, в студии будут использованы 1 462 сценических осветительных приборов различного типа, что стало рекордным показателем.

Влияние Чуньваня

Спустя 40 лет новогодний гала-концерт по случаю праздника Весны уже стал культурным событием мирового уровня.

Несмотря на различия в культурных традициях и ценностях между Китаем и другими странами, Чуньвань имеет огромную глобальную аудиторию. Зрители по всему миру смотрят Чуньвань по телевизору или онлайн. К тому же, многие международные СМИ транслируют его в канун Китайского Нового года, демонстрируя миру китайскую культуру.

Лишь в 2023 году средняя доля зрителей прямых телевизионных трансляций превысила 20 процентов. Число пользователей новых медиа в прямом эфире составило более 650 миллионов человек. А 200 миллионов человек только по телевизору смотрели Чуньвань.

Между тем, новогодний гала-концерт по случаю праздника Весны транслировался в прямом эфире на более чем 68 языках по всему миру. Чуньвань смотрели жители более 170 стран и регионов, а более 1100 СМИ в мире провели одновременную трансляцию и освещение этого события. Прямую трансляцию гала-концерта Медиакорпорации Китая по случаю праздника Весны смотрели более 11 млрд человеко-раз.

Чуньвань — это радость и счастье. Это тесный семейный круг. Он дарит поколениям людей тепло. Уже 40 лет китайцы ежегодно наслаждаются гала-концертом. Он - память и обычай, который китайцы соблюдают. Сегодня Чуньвань уже стал уникальным культурным событием мирового уровня, которое в равной степени нравится не только жителям Китая, но и сотням миллионов зрителей за рубежом.

Иллюстрации: © Художник Александра Неснова, NESNOVA™