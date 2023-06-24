В Палехе появится культурно-туристический кластер

Команда предпринимателей и представителей индустрии дизайна выступила с инициативой создать в п. Палех Ивановской области культурно-туристический кластер «Палех Парк», площадью 24 га. Проект представлен на форуме «Сильные идеи для нового времени» среди 25 тысяч других инициатив и прошел в шорт-лист лучших идей «ТОП-1000». По мнению создателей, «Палех Парк» станет новой моделью развития малых городов через культурный феномен. Директор Центра развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив (АСИ) Екатерина Черкес-заде поддерживает идею того, что территорию можно развивать через креативную индустрию.

Екатерина Черкес-Заде, директор Центра развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив (АСИ)

«Необходимо создать экосистему, в которой все стейкхолдеры работают на единую цель. В проекте "Палех парк" есть все составляющие: девелопер, готовый развивать территорию, качественный продукт, команда. И я вижу задачу Палеха создать не просто сильный локальный, но и международный бренд», - говорит Екатерина Черкес-заде.

Для создания «Палех Парка» приобретен участок земли на территории бывшего льнозавода, прекратившего свою деятельность в 90-е гг. и сейчас ведется разработка концепции и мастер-плана проекта.

Сердцем «Палех Парка» станет образовательно-культурный центр площадью более 3,8 тыс. кв. м. Здесь разместятся экспозиционное пространство, учебные аудитории, коворкинг, театральный зал, производственные мастерские, арт-резиденция и музей истории завода. Кроме того, планируется возвести отель на 150 номеров, апарт-комплексы, автокемпинг, спортивные и детские площадки, а также благоустроить парковую зону площадью 7 га для проведения фестивалей. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 2 млрд руб.

По итогам реализации «Палех Парк», село может рассчитывать на 300 новых рабочих мест и пятикратное увеличение туристического потока: с 40 тыс. до 200 тыс. человек в год.

Сенатор Российской Федерации, представителя органа власти Ивановской области Александр Гусаковский утверждает: «Проблема оттока молодежи типична для малых городов и Палех не исключение. Но молодые люди зачастую уезжают в поисках работы и достойной зарплаты. Для них успешно реализованный проект "Палех Парк" станет одной из причин остаться, благодаря предусмотренным рабочим местам и образовательной составляющей».

Андрей Самонаев, генеральный директор DK Project и Алексей Баранов, со-основатель проекта «Палех Парк»

«Палех – это село-академия, где каждый четвертый житель – профессиональный художник. Здесь проживают всего 5 тысяч человек, но традиционная иконопись и лаковая миниатюра сделали его знаменитым на весь мир. Однако сегодняшнее состояние поселка не отвечает запросам современного туриста, которому нужен аутентичный опыт, тематические фестивали, современные варианты размещения, прогулочные зоны», - говорит Андрей Самонаев, генеральный директор DK Project. - «Палех Парк» как новый центр креативной индустрии может стать драйвером развития экономики в регионе, сохраняя нематериальное культурное наследие через комплексное развитие территории».

Анна Нестерова, Palekh Watch

Ещё одна важная инициатива, связанная с развитием креативной индустрии Палеха - создать высшее учебное заведение. С такой инициативой к Владимиру Владимировичу Путину обратилась Анна Нестерова, основательница часового дома Palekh Watch. По наблюдению госпожи Нестеровой, вырос интерес молодёжи к изучению традиционных ремесел, средний возраст художников снизился на 5-10 лет, а существующее среднее учебное заведение не испытывает дефицита учеников. Напротив, средний конкурс на место составляет 2-3 человека.

Палехская миниатюра известна на весь мир и существует почти сто лет, а своими корнями уходит в иконописную традицию XVII веке;

Излюбленные сюжеты палехских мастеров: пейзажи, былины, сказочные мотивы, а в годы Великой отечественной войны появились и батальные сцены;

Четверть населения городского поселения так или иначе связаны с изобразительным искусством, некоторые династии не прерываются уже около десяти поколений;

В палехской живописи до сих пор сохранилась интересная традиция: мастера самостоятельно изготавливают кисточки для тонкой росписи «волосок к волоску»;

Возрождение интереса к Палехской живописи связано с созданием часового дома Palekh Watch, основанного Анной Нестеровой. В мае 2023 года часы были презентованы В.В. Путину в рамках выставки в центре «Зотов» на Ходынке.

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