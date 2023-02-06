В парках Москвы открывается фотовыставка «Беличьи истории» – спецпроект Мосгорпарка

В феврале на территории 11 парков, подведомственных столичному Департаменту культуры, появятся яркие снимки белок, сделанные парковыми фотографами и посетителями. Главные герои уличных фотовыставок «расскажут» гостям парков культуры и отдыха, чем и как их угощать, зачем им кисточки на ушах и почему они не согласны с названием своего вида.

Зимой 2022-2023 Мосгорпарк организовал специальный проект «Беличьи истории», в котором приняли участие посетители парковых территорий. Проект посвящен белкам — постоянным обитателям парков культуры и отдыха, которые ежедневно привлекают к себе внимание гостей, поднимают настроение москвичей и с завидной стабильностью попадают в объективы фотокамер.

С 10 по 18 января в Telegram-канале «Парковый» организаторы собирали фотографии белок, которые были сделаны на территориях парков культуры и отдыха. Предложение поделиться беличьими снимками вызвало настоящий ажиотаж: за неделю организаторы получили более 2 тысяч фоторабот. Оказалось, что у большого числа людей есть интересные портреты и репортажные съемки белок, которыми невозможно не поделиться с окружающими!

Среди всех полученных фоторабот было отобрано более 50 наиболее интересных — их авторы получили подарки от Мосгорпарка. А десять самых ярких и качественных снимков белок, сделанных посетителями парков, легли в основу уличной выставки, которую дополнили снимками фотографов из пресс-службы парков Москвы.

Организаторы сопроводили фотографии интересными фактами о жизни белок в формате историй от лица очаровательных жителей парков. Главные герои проекта иронично, шутливо и местами — нарочито серьезно поделятся с посетителями парков наставлениями о том, какими орешками их можно угощать, рассказами о полезных функциях пушистых хвостов и даже беличьими сплетнями. Так, проект получился одновременно развлекательным и познавательным.

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