В Петрозаводске реконструируют здание республиканского музея

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на третий и четвертый этапы реконструкции здания Национального музея Республики Карелия в Петрозаводске. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Крупнейший в Петрозаводске республиканский музей ведет свою историю от организованной в 1871 году губернатором Олонецкой губернии Г.Г. Григорьевым экспозиции исторических артефактов. Она располагалась в здании бывшего губернаторского дома, построенного в конце XVIII века. Тогда же был основан Олонецкий естественно-промышленный и историко-этнографический музей, который после революции перешел в ведение Олонецкого комиссариата народного просвещения и со временем стал краеведческим. В 2011 году музей получил свое современное название. Музейное здание входит в архитектурный ансамбль Круглой площади (сегодня – площадь Ленина), где сохранилась историческая городская застройка.

«Двухэтажное здание Национального музея Республики Карелия сложной конфигурации, общей площадью 3061,8 кв.м с подвалом и чердаком, является объектом культурного наследия федерального значения. Проектной документацией предусматривается ремонт и реставрация каменного парадного крыльца, замена деревянных оконных и дверных блоков, имеющих физический и моральный износ, ремонт и замена стропильной системы с сохранением геометрии крыши и исторических высотных отметок, замена на новое кровельного покрытия здания, устройство слуховых окон, реставрация кирпичной кладки капитальных стен», — говорит главный эксперт проекта отдела комплексной экспертизы Северо-Западного филиала Главгосэкспертизы России Константин Корсаков.

Кроме того, предусмотрена реставрация исторических сводов помещений парадного подъезда, шестигранного и круглого залов, ремонт полов с частичным понижением их уровня до исторических отметок в помещениях подвала, воссоздание балкона по верху полуциркульного эркера, реставрация интерьеров, имеющих ценное декоративно-художественное оформление и другие необходимые работы.

Проектную документацию подготовило ООО «Строй-эксперт».

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