В POP UP MUSEUM открывается выставка «BEAUTY EVOLUTION»

18 июня 2022 года открывается завершающая серия «BEAUTY EVOLUTION» проекта «FASHION ILLUSTRATION TAKES THE SPOTLIGHT», организованную POP UP MUSEUM совместно с Nikolskaya Gallery и The Ostrich Gallery. На выставке представлена уникальная коллекция современной модной иллюстрации, в которую вошли работы известных и сформировавшихся авторов, а также работы молодых, одаренных и перспективных художников.

Выставка акцентирует внимание на многообразии художественных техник и стилей модной иллюстрации. Каждый иллюстратор, представленный в экспозиции, обладает уникальным и узнаваемым авторским стилем. Здесь можно встретить работы, выполненные в как в безупречном минимализме, так и в чувственной, провокационной манере. Участники выставки работают с различными материалами от акварели и акрила до туши и дизайнерских маркеров, которые позволяют передать динамику рисунка с акцентом на смысловые детали образа. Проект знакомит зрителя с яркими, смелыми и актуальными работами современных художников и вовлекает его в удивительный мир моды и красоты.

Наследие модной иллюстрации богато великолепными образцами графики, создававшейся для печатной прессы, лукбуков и рекламных кампаний. До 30-х годов прошлого века она занимала ведущую роль в коммуникации между модельером или брендом и широкой публикой, постепенно превращаясь в автономное искусство. Обложки для журналов Vogue и Harper’s Bazaar рисовали культовые фэшн-иллюстраторы, такие как Жорж Лепап и Эрте, а также известнейшие художники своего времени — Сальвадор Дали, Жан Кокто и др. Появление фотографии уничтожило всемирный статус иллюстрации и привело к ее окончательному упадку в 60-х годах, однако на сегодняшний день мы наблюдаем обратную тенденцию.

Модная индустрия, перенасыщенная креативными форматами фотографии, все чаще сотрудничает с художниками и отдает предпочтение изображениям с индивидуальным почерком автора; искусство теснее сплетается с модой. Название проекта «FASHION ILLUSTRATION TAKES THE SPOTLIGHT» вдохновлено возрождением интереса к этому жанру. Выставка открывает зрителю объемное поле идей и разнообразных интерпретаций рисунка в стиле fashion, которые пробуждают фантазию и насыщают пространство новыми необыкновенными красками. «Beauty evolution» — новая глава проекта, исследующая акценты эстетического восприятия тела, моды и красоты в культуре различных эпох через жанр модной иллюстрации.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru