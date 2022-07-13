В рамках «Российской креативной неделе» презентовали концепцию развития территорий «Псковский креативный путь»

7 июля 2022 года в Москве на фестивале-форуме «Российская креативная неделя» в рамках сессии деловой программы «Креативные города и территории: практики успешных трансформаций» прошла презентация концепции комплексного развития территорий Псковской области.

Вопросы перезагрузки сельских территорий, привлечения молодежи, создания драйвера креативной экономики актуальны для всех регионов России, и Псковская область поделилась собственным опытом и разработками по развитию креативного сектора и повышению инвестиционной привлекательности.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обозначил вызовы, с которыми сегодня сталкивается регион, и рассказал, как решается задача максимального вовлечения жителей региона, и в первую очередь молодежи, в процессы преобразования сельских территорий.

«Одна из основных проблем Псковской области — это убыль населения. Мы теряем до 1% населения в год. Проект комплексного развития территорий даст региону новое дыхание, сделает наши территории более удобными, комфортными и привлекательными для жителей малых поселений, а также для туристов из других городов. На 7 пилотных территориях, опорных населенных пунктах нашего региона, мы апробируем доступные механизмы и проанализируем их эффективность. Сразу скажу, одного волшебного рецепта нет, результат даст только комплексный подход. Территории очень разные, но практически все вопросы упираются в инфраструктуру — для работы, отдыха, развития детей. Креативная экономика позволяет нестандартным образом решить ряд проблем трансформации территории. Благодаря АНО “Креативная экономика” мы организовали работу федеральных экспертов в сфере развития креативных индустрий в нашем проекте. Ими были определены ключевые точки роста для этих семи территорий. Результаты этой работы стали исходными данными для архитектурного воркшопа в формате хакатона. Команды молодых архитекторов со всей страны под руководством ведущих архитекторов МАРХИ представили нам свои концепции пилотных территорий. Так, мы получили хорошую базу для дальнейшей работы, и сейчас разрабатываем план по реализации этих концепций», — отметил в своем выступлении Губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Концепция комплексного развития «Псковский креативный путь» была сформирована в результате проекта. Проект «Креатон-Хакатон» проходит при поддержке Правительства Псковской области в лице Фонда инвестиционного развития и Управления общественных проектов и молодежной политики. Для каждой из 7 пилотных территорий Псковской области (Середки, Печор, Палкино, Пушкинских гор, Усвят, Себежа и Порхова) был сформирован свой особенный сценарий развития. А также архитектурными командами были разработаны проекты комплексного развития г. Порхов.

«Проект «Креатон-Хакатон» можно назвать пилотным: до сих пор подобные концепции развития разрабатывались для крупных городов или целых регионов. Псковская область впервые работала с малыми поселениями. Сейчас мы можем сказать, что проект доказал свою эффективность как готовая концепция, и мы рассчитываем, что данный опыт можно будет тиражировать и для других территорий», — поделилась директор АНО «Креативная экономика» Елена Гребенева. «С учетом отсутствия апробированных успешных подходов в комплексном развитии малых городов и сел на государственном уровне, мы нацелены работать со всеми институтами государственной власти, ведомствами, общественными организациями и экспертами, кто готов участвовать в проекте, чтобы совместными усилиями разработать актуальные методики, применимые не только в Псковской области, но и в других регионах. Важно создать и апробировать механизмы, которые позволят в дальнейшем сократить время на преображение наших малых городов и сел, и при этом не потратить на это избыточные ресурсы», — считает директор Фонда инвестиционного развития Наталья Плявинская.

«Псковская земля богата удивительно талантливыми людьми, которые сделали осознанный выбор – жить и развиваться в Псковщине. И мы зафиксировали это в нашем документальном фильме «Псковский креативный путь». Эти люди – ядро новой экономики, креативной экономики, которую нужно внимательно и постепенно формировать. Нужна новая инфраструктура для этого: образование, льготы, маркетинг, сообщество. И я рад, что губернатор и его команда отчетливо понимают это», — заметил генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов

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