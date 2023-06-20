В рамках «Российской креативной недели» в Москве состоится масштабный мультикультурный фестиваль

Гостей фестиваля ждет обширная программа: театральный марафон — серия представлений и перформансов на улицах Москвы, которая завершится эффектным проекционным шоу на Речном вокзале; спектакли с участием профессиональных артистов из «Школы современной пьесы», «Мастерской Брусникина» и других театров на Гоголевском бульваре, ВДНХ и в Новопушкинском сквере; кинопоказы российских, таиландских и южнокорейских фильмов под открытым небом в парке Горького, в Зарядье и на Патриарших прудах; съемка сериала о креаторах столицы в режиме реального времени; fashion-пикник со звездами; автограф-сессии и фан-встречи с актерами, режиссерами и многие другие активности.

«Новый фестиваль призван стать масштабным городским событием, которое стимулирует повышение спроса на продукцию и услуги более 1500 компаний, представителей малого, среднего и крупного бизнеса в самых разных творческих направлениях — дизайн, издательское дело, музыка и исполнительское искусство, кино и анимация, разработка видеоигр и др. Мероприятие объединит несколько миллионов человек и все креативные индустрии на крупнейших площадках Москвы», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В деловой программе, которая пройдет на территории Московского инновационного кластера «Ломоносов», примут участие не только российские, но и зарубежные игроки креативного рынка из дружественных стран. Они обсудят перспективы и наиболее эффективные векторы развития отрасли в условиях санкций и возможные варианты международного сотрудничества.

Взять автограф у любимого писателя или поучаствовать в аукционе комиксов можно будет в рамках трека «Книжный город». Посетителей ждут открытые чтения прозы от авторов литературного клуба «Читаем с Гоголем» и книжного магазина «Ходасевич». В парке искусств «Музеон» можно будет купить, например, фантастический роман из вендингового аппарата, а также посетить зону медитации и йоги. «Книжный город» пройдет на Тверском бульваре и в парке «Сокольники».

На «Модных проспектах» в Столешниковом переулке, саду им. Н.Э. Баумана и на Триумфальной площади состоится показ новых коллекций от ведущих российских и зарубежных дизайнеров, а эксперты расскажут все об актуальных тенденциях в мире моды.

На «Музыкальном перекрестке» в пространстве «Суперметалл» и в центре современного искусства ГЭС-2 пройдут мастер-классы от 25 творческих школ, пробные уроки 20 школ музыки и вокала, сессия коллективного антистрессового пения, записи подкастов, виниловый своп с кастомизацией пластинок и, наконец, финальная вечеринка с артистами в рамках закрытия фестиваля.

Также в период проведения «Российской креативной недели» с 3 по 9 июля Правительство Москвы проводит специальную акцию проекта «День без турникетов». В ее рамках предприниматели могут познакомить жителей и гостей города со своим бизнесом в формате экскурсий. Чтобы стать партнером проекта, необходимо оставить заявку на его официальном сайте до 26 июня.

Особую программу приготовил для гостей и участников РКН туристический сервис RUSSPASS. В дни проведения мероприятия десять столичных отелей предлагают скидки на проживание для гостей фестиваля, а 23 ресторана – дарят комплименты посетителям. Подробнее узнать об условиях получения бонусов можно на странице проекта в журнале RUSSPASS Mag.

Фестиваль «Российская креативная неделя. Москва-фест» пройдет с 3 по 9 июля более чем на 60 столичных площадках. Если в прошлом году Агентство креативных индустрий (АКИ) при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы организовало на РКН павильон Created in Moscow, где проводились дискуссии, мастер-классы и выставки, то в 2023 году формат участия АКИ в крупнейшем креативном форуме страны существенно расширяется.

«Российская креативная неделя» — это главное федеральное событие в сфере креативных индустрий, пространство для открытого диалога всех участников, которые проектируют креативные отрасли, формируют стратегии национального креативного продукта, совместно находят эффективные модели развития креативной экономики в новой экономической реальности.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.