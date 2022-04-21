В РГБМ открывается МУЗЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

26 апреля в 17:00 в РГБМ стоится первый показ постоянной мультимедиа экспозиции, иллюстрирующей с помощью цифровых технологий и раритетных артефактов, движение книги как носителя знания от древнейших времён до наших дней, – МУЗЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ.

Крупнейшая федеральная библиотека для молодёжи, обеспечивающая читателям доступ к более чем 900 тыс. изданий, а также к Интернет-ресурсам и электронным библиотекам (свыше 1 млн. изданий), представляет интерактивный аудиовизуальный проект, соединяющий эпохи и материальные предметы культуры, часть из которых экспонируются в ведущих музеях и библиотеках мира.

МУЗЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ – уникальное интерактивное выставочное пространство, позволяющее читателям совершать путешествие во времени, наблюдать как человечество собирало, сохраняло, передавало и воспроизводило информацию о себе посредством наскальной живописи, клинописи, пиктографии, а через тысячи лет – используя карманные персональные компьютеры, букридеры, планшеты и смартфоны.

МУЗЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ – первый в стране музей, открывшийся на базе библиотеки, погружает в историю научной и технологической мысли, показывает трансформацию текста – из рукописного в печатный, а потом и в электронный – через мультимедийные инструменты новейшего времени: VR/ AR, анимацию и мэппинг.

«Электронная книга вкупе с печатной является ключевым ресурсом публичной библиотеки. Логично и естественно, что именно библиотека становится площадкой для создания такого рода музея, – рассказывает Ирина Михнова, автор идеи, директор Российской государственной библиотеки для молодёжи. – Проект имеет собственною историю, потребовались годы, чтобы собрать воедино концепцию, коллекцию и цифровой контент. Первоначально, в 2009 году, у нас появились Компьютерная библиотека (с большим печатным и электронным фондом, рабочими местами) и Музей истории персонального компьютера. Спустя 6 лет стало очевидным усиление у молодежи интереса к научно-техническому творчеству, и был открыт зал МедиаLAB (своего рода библиотечный мейкерспейс) с экспозицией по истории электронной книги. В 2020 году библиотеки страны активно включились в процессы формирования цифрового пространства и развития цифровой грамотности населения. Одним из новых решений стало создание Музея электронной книги».

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