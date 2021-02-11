В РГДБ пройдёт литературное онлайн-путешествие «Хочу луну»

13 февраля 2021 года Российская государственная детская бибилиотека приглашате читателей в литературное онлайн-путешествие «Хочу луну», приуроченное к 140-летию со дня рождения английской писательницы Элинор Фарджон (1881-1965).

В 1956 году она стала первой обладательницей самой главной международной премии в области детской литературы – Медали Ханса Кристиана Андерсена, учреждённой в 1955 году. Писательнице было уже 75 лет, и она была одним из самых любимых авторов детей, читающих по-английски. Широкую известность в СССР получила благодаря переводам её сказок «Седьмая принцесса» и «Хочу луну».

Элинор не могла не стать писательницей – дом, где росла она и трое её братьев, был полон веселья, музыки и безграничного поклонения Книге. Нелли (так её звали дома) росла болезненной девочкой и не ходила в школу, ее учителем стал отец. Бенджамин Фарджон считал, что каждый должен заниматься своим образованием самостоятельно. Элинор очень рано начала сочинять стихи, сказки, перелагала библейские сюжеты и древнегреческие мифы. Как самый настоящий писатель, она печатала на машинке и сама занималась корректурой.

Элинор Фарджон написала около 60 книг для детей и взрослых: сказки, притчи, стихи, пьесы. У нее был удивительный дар рассказчицы, её сказки – волшебные и одновременно земные, она рассказывала о любви и верности, о дружбе и разлуке, о заветных желаниях и несбывшихся мечтах, но практически в каждой истории прорывается откровенное озорство.

Подробнее о событии можно узнать на сайте rgdb.ru

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