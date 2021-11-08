В России создают самую большую фотоработу в мире

В России создается самая большая фоторабота в мире, соавтором которой может стать любой желающий! Размер работы в электронном виде составит один триллион пикселей – это 1 000 000 Мегапикселей или один терапиксель. Распечатанная фоторабота будет размером 105х68 метров, что позволит полностью закрыть футбольное поле!

Изображение будет состоять из сотен тысяч фотографий участников проекта, которые при помощи специальной технологии сборки на общем повторят собой первую в мире фотографию, сделанную Джозефом Ньепсом в 1826 году.

Цифровая работа будет разделена на «пиксели», каждый из которых – это отдельная фотография участника проекта или несколько таких фотографий. Снимки будут представлены в четырех тематических блоках: люди, природа, архитектура и технологии.

Принимая участие в создании самой большой фотоработы в мире, участники проекта станут соавторами самого большого цифрового произведения искусства, а их фотографии попадут в заявку на участие в Книге рекордов Гиннеса и Книге рекордов России.

После создания самой большой Digital Art работы в мире, она будет токенизирована и разделена на 200 частей при помощи технологии NFT. Один из таких токенов будет подтверждать право владения доменом terapix.art, второй будет выпущен на итоговое полученное изображение, а оставшиеся 198 будут представлять собой виртуальные галереи с работами участников проекта.

Все участники, причастные к совместному созданию этого исторического произведения, получат соответствующий сертификат, а также пожизненное место в виртуальной галерее с именным слотом и вечной ссылкой на него.

Помимо сертификата участника проекта, каждый автор фотографии размером больше 5 мегапикселей получит также сертификат депонирования своей работы. Этот сертификат в последствии можно будет использовать для подтверждения авторства фотографии.

Любой желающий сможет принять участие в создании работы, загрузив свое изображение на сайт terapix.art.

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