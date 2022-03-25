С 26 марта по 3 апреля 2022 года в Российской государственной детской библиотеке пройдет Неделя детской книги, приуроченная к 140-летию со дня рождения классика отечественной детской литературы Корнея Чуковского*. Поэтому многие мероприятия этой недели будут посвящены именно его произведениям. Так, например, читателей ожидают квест по сказкам Корнея Чуковского, интерактивная программа по опере «Федорино горе», викторины «От двух до пяти» и «Мойдодыр, Бармалей и Барабек», литературная игра «Наша Чукоккала», театрализованные чтения «Стихи на проводе», мастер-классы «Читаем и рисуем» и «Играем в сказку», конкурс чтецов «Дети у микрофона».

С читателями, в частности, встретятся писатели и поэты Андрей Усачёв, Марина Бородицкая, Григорий Кружков, Сергей Махотин, Галина Дядина Анна Игнатова, Анастасия Орлова. Певица, фотограф и путешественница Нина Шацкая представит свою книгу «Правила жизни. Удивительная Африка».

Актриса Виктория Полторак озвучит диафильм про Муми-тролля. На встрече с «леди Айболит» практикующий врач, старший научный сотрудник Государственного биологического музея Наталья Пичугина расскажет о книге для детей «Тело человека». На заседании научно-популярного книжного клуба «Разберемся!» будет представлена новая книга издательской программы Политехнического музея.

Кроме этого состоятся показы кинофильмов «Пальма», «Маруся форева!», «Конёк-Горбунок» и спектаклей «Сказки Корнея Чуковского», «Тайны тихого края», «Метель», «Маленький принц», «Грызун с большой дороги».

С 26 марта по 3 апреля 2022 в РГДБ можно будет купить книги со скидками.

Подробная программа Недели детской книги – 2022 опубликована на сайте РГДБ.

Кроме этого прямые трансляции большинства мероприятий НДК – 2022 можно будет посмотреть на платформе #ЧитайФест.

Впервые праздник детской книги – «Книжкины именины» (впоследствии День детской книги, Неделя детской книги) состоялся в Москве 26 марта 1943 года по инициативе классиков отечественной литературы для детей Льва Кассиля и Агнии Барто.

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* Всероссийский конкурс имени Корнея Чуковского объявляет приём заявок!

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