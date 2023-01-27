В «русский бейсбол» – лапту, научат играть на «Робостанции»

«Робостанция» продолжает цикл обучающих уроков по игре в национальные традиционные игры и забавы!

28 января в 12:30 состоится очередное знакомство с традициями от Дмитрия Корсунова, члена сборных команд Краснодарского края по лапте и бейсболу.

Лапта — исконно русская командная игра, которая использовалась для физической подготовки военных и солдат в разное время. В этой игре очень важна стратегия и тактика, слаженная командная работа и индивидуальное мастерство. Лапта развивает быстрые ноги, меткий глаз, острый ум, поэтому не упустите шанс стать быстрее, ловчее и сильнее в эту субботу!

Напомним, что Министерством Просвещения было принято решение интегрировать обучение лапте в уроки физкультуры в российских школах. С целью поддержки государственной инициативы по популяризации русских народных игр, «Робостанция» открыла цикл мастер-классов, в рамках которого состоялось уже три урока.

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