Композитор-неоклассик Юлия Монастыренко выступила с концертом в большом зале Дома-музея А.Н. Скрябина

22 января 2023 года у известного композитора-неоклассика Юлии Монастыренко состоялся концерт в большом зале Дома-музея А.Н. Скрябина.

Юлия сыграла на фортепиано свои сочинения в сопровождении виолончели, партию которой исполнила талантливый музыкант, лауреат международных конкурсов, доцент Музыкальной Академии им. Гнесиных - Наталья Волкова. В стенах очень атмосферного места, связанного с жизнью великого композитора, прозвучали, как полюбившиеся слушателям композиции из уже изданных альбомов Юлии Монастыренко («140Piano» и «Reflection»), так и две новые премьеры - «Echoes of the Past» («Отзвуки прошлого») и «The road of Life» («Дорога жизни»).

На своих концертах Юлия всегда рассказывает некоторую предысторию о каждой своей композиции. Это очень сближает зрителя и композитора, а также вызывает особенный отклик и понимание, о чём хотел сказать автор музыки. Так происходило и на новом концерте, при этом все композиции, исполняемые на сцене, сопровождали видео-футажи, отражающие настроение и образы сочинений и усиливающие удивительную атмосферу в зале.

Концерты Юлии Монастыренко — это всегда яркое, волнительное событие, откуда слушатели выносят много новых, сильных ощущений эмоций и размышлений. Музыка, по мнению композитора, способна творить чудеса и заставляет людей в них верить. И своей музыкой Юлия стремиться вернуть в людей эту веру.

