Музей современного искусства Эрарта представил выставку победителей конкурса «Генерируя искусство будущего».
Экспозиция собрала в Петербурге 74 авторские работы со всех уголков Выставка — результат коллаборации официального сообщества «ВКонтакте с авторами» и музея современного искусства Эрарта. Для создания работ на тему «Генерируя искусство будущего» художникам было предложено вдохновиться нейросетями: выйти за привычные рамки, смешать разные техники и добавить необычные элементы в произведения. Организаторы сделали упор на междисциплинарный подход к творчеству. Благодаря этому на выставке представлена не только живопись, но и скульптура, фотография, анимация, арт-объекты с элементами сюрреализма и работы в технике ковровой вышивки.
Участниками выставки стали более 70 авторов из разных регионов России. Победители конкурса — непрофессиональные художники, которые прошли тщательный отбор: организаторы отсмотрели более 1 000 работ в разных
Екатерина Атоян-Милюкова, директор по внешним связям музея Эрарта:
«Нам очень приятно, что конкурс снова и снова вызывает интерес у непрофессиональных авторов — мы видим живой отклик и каждый раз сами с нетерпением ждём, когда же наступит пора анонса темы текущего года. Музей Эрарта счастлив предоставить талантливым художникам возможность «выйти» к зрителю в оффлайн — мы получаем от этого огромное удовольствие! В этом году нам с командой ВКонтакте стало очень интересно увидеть размышления авторов об искусственном интеллекте — и, конечно, будущем искусства. Можно сказать, что в каком-то смысле мы предлагаем художникам самим стать нейросетью, чтобы сгенерировать такое произведение, с которыми они не сталкивались. Уверены — нейросеть пока такое точно не умеет!».
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